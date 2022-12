Pierpaolo Pretelli ammette tutto sul rapporto tra Giulia Salemi e l’ex Ariadna Romero: il gesto inaspettato di lei

Pierpaolo Pretelli è da due anni il felicissimo fidanzato di Giulia Salemi, spalla di Alfonso Signorini al GF Vip e conduttrice di Salotto Salemi. In un’intervista a Verissimo, sabato scorso, l’ex gieffino ha fatto commuovere la conduttrice Silvia Toffanin e le ha raccontato tutta la verità su che rapporto ci sarebbe tra la fidanzata e l’ex compagna.

Pierpaolo Pretelli, uno dei conduttori del GF Vip Party (in coppia con Soleil Sorge) ha raccontato aneddoti della sua vita che ancora oggi lo fanno soffrire molto. “Vivevamo in una casettina di 60 metri quadrati, destinata ai terremotati. Ci vivevamo in quattro.

Condividevo la stanza con mio fratello. Il sogno di mia madre era comprare una casa grande. Facevamo tanti sacrifici, non facevamo un viaggio, non andavamo al ristorante, era tutto un risparmio per la casa. Mi sono perso delle opportunità, delle occasioni da vivere con la mia famiglia. Non sono mai uscito da Maratea, se non per andare a studiare a Roma a 18 anni. La priorità era il risparmio”.

Pierpaolo Pretelli, il dolore più grande della sua vita

La perdita della nonna è una ferita ancora aperta: ”Quando mi hanno detto: “È stata malissimo” sono già partito per andare a Maratea e durante il tragitto mi hanno detto che era morta.

È stato uno strazio. Ero distrutto, straziato, era parte del mio cuore. Sono tornato a Roma, ma non avevo la testa per studiare. Si è avvicinato Natale e mi è arrivata una ricarica telefonica – non ricordo se di 10 o di 15 euro – sul mio cellulare il 23 dicembre. Chiamai mia madre, gli altri nonni, nessuno che mi avesse fatto quella ricarica. Penso che lei sia sempre vicino a me e mi abbia aiutato a realizzare di essere padre, di amare questo mestiere, di essere innamorato”.

Passando poi ad argomenti più “bollenti”, Pretelli ha parlato di come sia oggi il rapporto con la madre di suo figlio: ”Devo dire che sono molto fortunato perché ha una madre straordinaria, che lo ama alla follia, è super apprensiva, premurosa.

È lì per lavoro. Abbiamo deciso di prenderci dei mesi in cui lei può andare a svolgere questi impegni lavorativi, il bambino può imparare un po’ di inglese. Lui parla già italiano e spagnolo perfettamente, è un’opportunità anche per lui. Ovvio che mi manca da morire, ma lo sento quotidianamente”.

A quanto pare Giulia Salemi sarebbe un elemento totalmente positivo nel rapporto tra pretesi ed Ariadna Romero, tanto che la coinvolgerebbe in festeggiamenti e ritrovi familiari: ”Giulia aveva invitato Ariadna e nostro figlio a passare il Natale a Piacenza con la famiglia di Giulia.

Però, poi, Ariadna ha avuto un contrattempo e si deve trattenere lì. Stiamo cercando di capire quando posso andare io a Miami, se a Natale o subito dopo, a gennaio. Mi manca da morire”.