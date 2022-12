Sanremo 2023, c’è il nome di una nuova conduttrice: Amadeus lancia la bomba in diretta, Fiorello senza parole

Non solo Chiara Ferragni: come conduttrice ad affiancarlo al Festival di Sanremo 2023, Amadeus ha scelto una persona molto diversa dall'imprenditrice digitale.

Il nuovo morning show di Fiorello Viva Rai2! ha annunciato che Francesca Fagnani sarà co-conduttrice della prima puntata. Amadeus, conduttore della prima puntata di Viva Rai2!, è lieto di annunciare che Francesca Fagnani sarà co-conduttrice di una serata del Festival di Sanremo.

È stato Fiorello il primo a parlare con Francesca Fagnani dopo che la stessa ha scoperto di essere una delle co-conduttrici del festival di Sanremo. La Fagnani é apparsa davvero entusiasta all’idea di essere parte del progetto sanremese, e si è raccontata a Fiorello con toni ironici. Non ha però dimenticato di essere una giornalista, ed ha fatto lei le domande a Fiorello: “Che belva si sente?” Immancabile la risposta ironica di lui: ”Mi sento un topo, un pulcino nero”.

A domanda ricambiata, la Fagnani ha dichiarato di sentirsi un Jack Russel.

Francesca Fagnani spiega come ha reagito alla proposta di Amadeus

Riguardo a Sanremo, Fagnani ha detto: ”Lo so da pochissimo, è stata una super sorpresa anche per me. Non so ancora nulla, con Amadeus parleremo a brevissimo: ho raccolto con gioia enorme questo onore grandissimo”

Immancabile l’invito di Fiorello nei confronti di Enrico Mentana, compagno della Fagnani, di cui ha voluto una comparsa in diretta (rifiutata): “È in pigiama a righe da interista” ha scherzato lei, dicendo che il giornalista era pronto a “delegare” la comparsa in video: “Sta portando un suo rappresentante” ha dichiarato, prendendo poi dalle mani di lui uno dei cavalier King della coppia.

La serata in cui sarà la coprotagonista sul palco è ancora da decidere: “Decideremo insieme secondo gli impegni di Francesca” ha detto Amadeus, presente accanto a Fiorello, che ha spiegato che la proposta a Fagnani era di poco prima.