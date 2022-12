Valentina Ferragni spiega perché ha lasciato Luca Vezil e come si è accorta che la loro storia doveva finire

Ormai è sulla bocca di tutti: Luca Vezil e Valentina Ferragni si sono lasciati. A dare la notizia sono stati proprio loro sui relativi profili Instagram, all’incirca un mese fa, confermando i rumors circolanti fino a quel momento. Ma è soltanto negli ultimi giorni che la più giovane delle sorelle Ferragni ha deciso di condividere con i suoi fans i motivi della rottura.

La love story è durata per 9 anni e, nonostante le indiscrezioni degli ultimi tempi alludessero a una crisi irreversibile, il rapporto sembrava destinato a durare ancora a lungo. Immagini e aggiornamenti sui social network parevano smentire le voci sulla fine della relazione, almeno fino a quando i i due influencer non hanno annunciato di avere intrapreso strade diverse.

Luca Vezil e Valentina Ferragni, ecco perché la loro storia è finita

Vista la curiosità e le insistenti domande dei followers, Valentina ha svelato i motivi per cui ha scelto di troncare la sua relazione con il fashion blogger genovese. Come lei stessa afferma, ogni coppia vive i suoi alti e bassi, che non sempre vuole condividere con gli altri. Ma quando il bilancio è a favore dei momenti down e questi fanno toccare il fondo, allora è arrivato il momento di guardarsi dentro e di cambiare.

Cosa che la Ferragni ha fatto, quando si è resa conto di non poter continuare la sua storia d’amore con Luca Vezil: “Come ogni coppia c’erano molti alti e bassi, io personalmente non ho mai voluto condividere i bassi con nessuno ma purtroppo c’erano. E quando mi sono resa conto che questi bassi erano troppo bassi mi sono guardata dentro, ho preso consapevolezza di questa cosa e ho fatto una scelta che penso sia stata giusta per entrambi e basta. Penso che una volta che prendi consapevolezza, ti guardi dentro e capisci che una cosa non ti fa più stare bene, da lì già stai meglio”.

Una decisione sofferta, ponderata, non certo presa alla leggera, ma che ha consentito a entrambi di proseguire liberamente per le loro strade. Quanto a nuovi partner, per ora non ci sono novità all’orizzonte: Luca è stato fotografato in compagnia di un’altra ragazza, con la quale sostiene di non avere un legame sentimentale. Per Valentina, invece, qualcuno parla di un flirt con Alvaro de Juana, il diciannovenne attore spagnolo della serie TV Élite. L’influencer (visibilmente dimagrita negli ultimi tempi) ha smentito la notizia, dichiarando che il suo unico amore è Pablo, l’inseparabile amico a 4 zampe.