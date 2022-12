Le mamme vip del 2023: quali sono le donne famose che diventeranno mamme nei prossimi mesi

Non solo Aurora Ramazzotti: ci sono moltissime vip che diventeranno madri (per la prima volta o meno) e ci saranno moltissimi piccoli vip da conoscere.

Il 2023 sarà un anno molto importante per numerose donne del mondo dello spettacolo. Infatti, saranno molteplici le mamme vip che avranno un figlio nel corso del prossimo anno, o almeno sono già sicure di averlo. Non ci sono dubbi che se ne aggiungano altre a partire dalle giornate successive rispetto a Capodanno. Vediamo quali sono le protagoniste certe del 2023, pronte ad allargare le loro rispettive famiglie e a fare felici mariti e fan.

Cristina Marino con Luca Argentero

Iniziamo da una delle coppie più amate del mondo dello spettacolo, ossia quella formata da Cristina Marino e Luca Argentero.

L’attrice, ballerina ed ex modella milanese è pronta ad avere il secondo figlio dall’attore, dopo la piccola Nina Speranza. Cristina non ha nascosto tutta la sua felicità e ha manifestato il chiaro intento di allargare la propria famiglia, definendo il nascituro come una nuova luce. L’annuncio è stato pubblicato tramite i vari profili social.

Aurora Ramazzotti con Goffredo Cerza

Grande felicità anche per la famiglia Ramazzotti. Infatti, Aurora è pronta a diventare mamma, rendendo nonni papà Eros e la mamma Michelle Hunziker. La 26enne conduttrice avrà il primogenito dal suo fidanzato Goffredo Cerza.

Per la sua nascita bisognerà attendere fino al mese di gennaio del 2023, per la gioia dei suoi genitori molto famosi. Ciò ha ovviamente reso felici numerosi fan di un personaggio televisivo in continua ascesa.

Alice Campello da Alvaro Morata

Anche il mondo del calcio è pronto ad accogliere la figlia di un celebre calciatore. Infatti, Alice Campello sta per avere una figlia dal calciatore dell’Atletico Madrid e della nazionale spagnola Alvaro Morata.

La coppia ha già avuto tre figli maschi e sta attendendo una bimba che dovrebbe chiamarsi Bella. Naturalmente, non è mancato l’ormai classico annuncio tramite i principali canali social.

Le altre mamme Vip del 2023

Ma non è finita qui. Il 2023 sarà un anno tutto da ricordare anche per Ludovica Valli. La nota influencer ha una bimba di nome Anastasia ed è di nuovo in dolce attesa. Il papà sarà l’imprenditore Gianmaria Di Gregorio. Infine, la vincitrice di Miss Italia del 2014 Clarissa Marchese attende il secondo figlio dall’allenatore di calcio Federico Gregucci, dopo l’arrivo della piccola Arya. Si attendono numerose altre news in merito alle mamme Vip più note del 2023.