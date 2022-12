Natale dei Vip, i personaggi famosi che hanno esagerato con le decorazioni: immagini senza senso

Non solo Chiara Ferragni: sono tanti i vip che quest'anno hanno voluto fare delle decorazioni natalizie superlative.

Gli alberi di natale vip stanno facendo scintillare di luci tutto Instagram.

Ai follower non resta che dare un’occhiata e prendere spunto per questo 2022.

L’abete Smart dei Ferragnez

Tra i primi ad inaugurare la stagione degli addobbi sono stati i Ferragnez. Chiara Ferragni e Fedez hanno mostrato a fine novembre il loro albero in stile smart. Basta battere le mani e le luci intelligenti cambiano colore e ritmo.

Perfetto per chi ama variare l’atmosfera in un attimo.

Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez

Anche Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez hanno optato per un albero tecnologico. Attraverso un app dello smartphone possono spegnere e accendere le illuminazioni a piacere.

L’albero, situato all’ingresso di casa, è stato addobbato da tutta la famiglia scegliendo colori freddi che virano dal blu al verde.

Federica Panicucci, magia di neve in casa

Colori caldi e dorati per Federica Panicucci, che mostra a tutti il proprio albero inserito in un vero e proprio villaggio di Natale in stile nordico. L’abete innevato è circondato da giostre meccaniche, piccole botteghe e casette dolcemente illuminate.

Michelle Hunziker

Chi ama la tradizione può prendere spunto da Michelle Hunziker. Per questo 2022 il suo albero di Natale punta tutto sullo stile gold.

Gli addobbi sono costituiti da fiocchi giganti, palle extralarge, pigne e bacche dorate. L’abete piace in particolar modo ai pelosetti di casa, che non perdono l’occasione di rubare furtivamente qualche pallina, appena nessuno li guarda.

Belén Rodriguez, la casa è bellissima

Cosa ha scelto invece Belén Rodriguez per riempire di gioia la casa dei suoi piccoli Santiago e Luna Marì?

Punta tutto sul candore della neve per un albero total white. Un cucciolo di orso polare e la sua mamma sbucano da un abete addobbato da palline argentee e bianche.

Ai piedi dell’albero Belen ha scelto di mettere anche una renna luminosa per completare l’atmosfera artica.

Elisabetta Canalis e il Natale in lingerie: il video

Christmas time anche per Elisabetta Canalis che infiamma i suoi follower addobbando casa mentre indossa solo lingerie. Ha scelto ornamenti classici come il rosso e l’oro e sembra proprio voler giocosamente invitare tutti a mettere sotto l’albero doni pieni di biancheria sexy e seducente. Qualcuno avrà raccolto il suo incoraggiamento? Non resta che attendere il 25.