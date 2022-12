Uomini e Donne, Ida Platano torna da Riccardo : cosa sta succedendo con Alessandro Vicinanza

La settimana dell’Immacolata prevede una pausa anche per il programma più seguito del primo pomeriggio Uomini e Donne, condotto dalla bravissima Maria De Filippi che ha previsto trasmissioni più brevi per consentire di godere del ponte disponibile.

Ciononostante, la puntata del 6 dicembre 2022 sarà ricca di colpi di scena anche grazie alle scelte di alcune dame che hanno messo in crisi i corteggiatori.

Anticipazioni della puntata del 7 dicembre 2022 di Uomini e Donne

Protagonisti della puntata saranno senza dubbio Ida Platano che ha lasciato molti a bocca aperta dopo la sua decisione, tanto da mettere in crisi anche il suo ex fidanzato.

Riccardo Guarnieri, infatti, non ha compreso subito la decisione e ha inviato alcuni messaggi alla dama che l’hanno fatta molto arrabbiare tanto che si presenterà allo studio malgrado il suo addio nei giorni passati. Cosa succederà tra i due? Ci sarà tempo per capire davvero la situazione? Attendiamo con ansia le ultime novità e la ripesa del prossimo lunedì, che permetterà a Ida e Riccardo di chiarirsi definitivamente.

Ida Platano: cosa succede

Quando la corteggiatissima Ida Platano ha salutato il pubblico, si avvertiva nell’aria che la questione non era chiusa e che avrebbe avuto un seguito.

I giorni precedenti la sua scelta sono stati infatti bollenti e Riccardo ha mostrato da subito reticenze e dubbi, tanto che ha preteso delle spiegazioni rivelando il suo disappunto.

Secondo le anticipazioni, Maria De Filippi ha dato un’altra possibilità di chiarimento ai due, che si incontreranno in trasmissione per porre fine alla questione in modo definitivo.

Ida ha scelto Alessandro e non tornerà indietro, è certa dei suoi passi e la loro storia sembra procedere davvero bene, ciononostante chiarirà con l’ex fidanzato.

La sua decisione di chiarire, ha detto Ida, è motivata solo dall’affetto che sente per l’ex a cui vuole dare ogni spiegazione per tranquillizzarlo.

Le anticipazioni non fanno altro che aumentare la nostra curiosità: come sarà il chiarimento tra i due? Quali colpi di scena vedremo?