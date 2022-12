Vittorio Brumotti aggredito con un machete in un parco: il video che fa spavento, violenza inaudita

Bruttissimo spavento per Vittorio Brumotti, inviato di Striscia la Notizia che spesso, con i suoi servizi, corre dei rischi che talvolta portano ad incidenti. Questa volta ha davvero rischiato di finire in malo modo per via di un’aggressione che solo per fortuna non è finita nel peggiore dei modi.

Vittorio Brumotti aggredito con un machete da parte di un pusher

Vittorio Brumotti si trovava al parco delle Groane, per cercare di stanare gli spacciatori che, in quel contesto, starebbero rovinando la zona e la vita degli abitanti: “Sono al parco delle Groane perchè in tanti ci hanno segnalato che proprio in questi boschi si vende cocaina h/24 con il take away della cocaina: arriva la macchina, si ferma.

Lo spacciatore esce dal bosco e dà la bamba. Abbiamo messo telecamere nascoste e ci siamo messi addosso una telecamerina. A qualsiasi ora del giorno e della notte qui ti offrono cocaina. In mezzo alla natura ci offrono questa me**a.

Qua ci sono ragazzi che si vengono a rovinare la vita. So che non tocca a noi questo compito ma chiamati dai cittadini esasperati noi veniamo. Andiamo a salutare i cavalieri del lavoro che vendono morte h24”.

A quanto pare Brumotti è andato troppo oltre, tanto che ad un certo punto è spuntato un ragazzo con un machete in mano ed ha cercato di aggredire Brumotti e i cameraman.