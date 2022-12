Alba Parietti scandalosa nel parlare del figlio Francesco Oppini, lui non ci sta: “Ti querelo”

Alba Parietti, a Oggi è un altro giorno, ha sfatato il celebre detto “Ogne scarrafone è bell’ a mamma soja” spendendo parole decisamente poco lusinghiere nei confronti di Francesco Oppini, il figlio avuto dall’ex marito Franco Oppini, presente con lei in studio. Le parole di lei hanno profondamente scandalizzato Oppini, che ha risposto per le rime.

Per quanto sia innegabile il legame tra madre e figlio fin dai tempi in cui Francesco Oppini partecipò al GF Vip e la madre Alba Parietti divenne un’opinionista occasionale delle vicende del figlio, la voce della verità è venuta fuori. Si sa che molti bambini alla nascita recano su di sé i segni degli sforzi del parto e non tutti nasciamo cesellati e pronti per un servizio fotografico come Leone Lucia Ferragni: non è il caso di Francesco Oppini, quantomeno.

A spiegarlo è la madre: “Quando lui è uscito, sembrava una banana! Era di una bruttezza rara, aveva un ciuffo di capelli! Basti dire che i nostri parenti, quando Francesco nacque, si guardavano in cagnesco e mi dicevano: ‘Vedrai che poi migliora’. Alla fine però è migliorato, dai!”

Francesco Oppini reagisce alle parole di Alba Parietti: “Ti querelo”

Francesco Oppini, scandalizzato, non ha perso tempo a reagire: “Ti querelo nel pomeriggio!

Questo è body shaming e, peraltro, lo stai facendo in diretta su Rai Uno, è servizio pubblico!”.

Alba Parietti ha però deciso di continuare, spiegando quanto il parto sia stata per lei un’esperienza provante: “Il parto di Francesco fu tremendo. Mi si ruppero le acque alle 18, lui nacque alle otto del mattino dopo. Stranamente, nonostante siano passati millenni, ho partorito senza epidurale, sono stata abbandonata a me stessa. Credo che gli uomini dovrebbero provare un’oretta cosa provano le donne, stile servizio militare!”.