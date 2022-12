Bianca Balti finisce in ospedale: le devono asportare entrambi i seni, la situazione è molto grave, “sono terrorizzata”

Bianca Balti, 38 anni, ha una mutazione genetica BRCA1 (gene del cancro al seno) e si è sottoposta a un intervento chirurgico estremamente invasivo finalizzato all’asportazione del seno. Le persone che hanno una mutazione genetica del gene BRCA1 hanno il quadruplo della possibilità di avere un cancro al seno o alle ovaie, rispetto al resto della popolazione. Tuttavia, ora che è in procinto di farlo è terrorizzata, ma vuole farlo sapere a chi la segue: “Sarò ricoverata in ospedale per l’asportazione preventiva del tessuto mammario. Ora non posso tirarmi indietro, quindi mi rivolgo a voi. Per sapere quanto sono coraggiosa, quanto sono grande, quanto vi ispiro.

Perché ho perso il sentimento che mi ha portata qua; mi sono smarrita nell’autocommiserazione”.

Bianca Balti e la terribile scoperta sul cancro: la dura decisione da prendere

Bianca Balti si è sottoposta qualche mese fa a un prelievo di ovuli per poter rimanere incinta in futuro, nonostante si sia sottoposta a una rimozione di ovaie e tube tramite un intervento chirurgico. Matilde e Mia sono le figlie di Bianca Balti, la figlia del fotografo Christian Lucidi e di Mia, la seconda figlia della modella avuta con Matthew McRae.

Le sue parole sull’operazione imminente fanno capire quanto sia spaventata ma desiderosa di darsi una nuova possibilità: “Per anni mi sono pensata più vicina alla morte, quando sono invece sempre stata un’imperterrita guerriera della vita.

La mia voglia di lottare è sempre stata direttamente proporzionale alle difficoltà che mi affliggevano. Nessuno mi ha mai obbligata: ho sempre scelto io di esistere”.