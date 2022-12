Chi l’ha visto, anticipazioni mercoledì 7 dicembre: finalmente emerge la verità sul caso di Gaia Randazzo

Chi l'ha Visto, stasera, tratterà in maniera definitiva un caso fondamentale e che sta tenendo alta l'attenzione dell'opinione pubblica in questo momento.

L’attenzione costante ai casi di cronaca legati a scomparse e sparizioni di persone, ha portato il programma condotto da Federica Sciarelli a diventare uno degli appuntamenti più seguiti dai telespettatori della televisione italiana. I follower del programma non si perdono una puntata e insieme alla conduttrice hanno potuto gioire sui ritrovamenti e piangere sulle sparizioni definitive. Vediamo insieme Chi l’ha visto, anticipazioni puntata del 7 dicembre 2022.

Un caso ancora aperto

Chi l’Ha Visto si era occupato della scomparsa di Roberta Ragusa del 2012 che poi si era tradotta in una fine violenta e inaspettata.

Nella puntata del 7 dicembre del programma, Federica parlerà dell’istanza di revisione del processo di Antonio Logli, discussa lo scorso 5 dicembre. Logli si è presentato in aula e ha risposto alle domande dell’inviata di Chi l’Ha Visto.

Al termine dell’udienza la Corte di Appello non ha espresso una decisione che comunque è prevista tra una decina di giorni.

Truffe agli anziani

Tra i casi di scomparsa e gli allontanamenti ci sarà spazio anche per parlare delle truffe agli anziani che purtroppo stanno diventando sempre più numerose. Nel programma di Chi l’Ha Visto verrà infatti posto l’accento su una delle ultime trovate criminali che vedono persone anziane contattate da malfattori che li ingannano fingendosi testimoni di un incidente a cari e famigliari dei malcapitati.



Grazie alla signora Giancarla di Roma, soggetto di una delle truffe, saranno messe in guardia tantissime persone per evitare che vengano raggirate da loschi individui.

La verità su Gaia

Lo scorso 20 novembre scompare in maniera misteriosa la ventenne Gaia Randazzo. La ragazza si era imbarcata sulla nave Superba insieme al fratello quindicenne per andare a trovare la nonna a Palermo ma a destinazione non è mai arrivata.



Nella puntata del 7 dicembre di Chi l’Ha Visto ci sarà spazio anche per parlare di questo mistero reso ancora più cupo dalle ipotesi degli inquirenti che pensano a un suicidio della giovane. La mamma di Gaia non ha mai notato segni di squilibrio da parte della figlia, ad avvalorare la tesi della procura solo un messaggio che Gaia ha mandato al suo fidanzato con su scritto: “Ti amo, addio”.