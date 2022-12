Giovanni Allevi in lacrime in un video, la situazione è seria: la terribile verità dopo la diagnosi di cancro

Giovanni Allevi è apparso estremamente provato ed in lacrime in un video girato in ospedale, dove sta continuando le cure per il mieloma che ha scoperto di avere quest’estate.

Le cure stanno procedendo ma questo non è un momento facile e le sue parole e il suo volto lo spiegano meglio di qualsiasi comunicato stampa.

L’annuncio della malattia era arrivato prima del tour estivo, che è poi stato annullato: “Non ci girerò intorno: ho scoperto di avere una neoplasia dal suono dolce: mieloma, ma non per questo meno insidiosa. Ho sempre combattuto i miei draghi interiori in concerto insieme a voi, grazie alla Musica.

Questa volta perdonatemi, dovrò farlo lontano dal palco”.

Le cure sembra non siano prive di effetti collaterali. Sebbene Allevi non abbia perso la chioma riccia e folta che lo ha reso famoso, pare che le cure gli facciano tremare le mani e diano dolore fisico e mentale, impedendogli di suonare il piano.

È di pochi giorni fa il nuovo messaggio che spiega come starebbe adesso il pianista: “Vi ringrazio con tutto il cuore per la miriade di messaggi che avete mandato…mi faccio avvolgere dalla vostra energia e questa energia mi da un grande coraggio per affrontare questa battaglia, vi ringrazio dal profondo del cuore”.