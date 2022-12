Oroscopo del Natale di Paolo Fox: l’Ariete è innamorato sotto l’albero, Plutone regala passione a un segno fortunato

Il Natale è ormai alle porte, ma come sarà? Paolo Fox è tornato a guardare le stelle per prevedere l’oroscopo delle festività natalizie.

Ariete

Poco prima delle feste Giove entrerà nel vostro segno e resterà al vostro fianco fino ai primi mesi del 2023. Durante le festività riscoprirete il vostro lato più dolce.

Toro

Trascorrerete il Natale come più vi piace, ovvero in compagnia dei vostri cari e gustando i piatti della tradizione. Plutone vi regalerà passione e romanticismo.

Gemelli

Sarete carichi di energie e pronti a splendere. Il vostro Natale sarà ricco di gioie e in compagnia degli affetti più cari.

Cancro

Se riuscirete a superare alcune paure e incertezze, queste festività saranno per voi l’accasione per mettere in piedi un progetto importante, come quello di mettere su famiglia.

Leone

Terminerete questo 2022 in grande stile, in quanto le stelle saranno finalmente dalla vostra parte. Con i contatti giusti e una buona strategia potreste lasciare tutti a bocca aperta.

Vergine

Ad accompagnarvi in questi giorni di festa saranno Giove e Nettuno. Questi pianeti vi regaleranno la voglia di coccolarvi e di piacervi.

Bilancia

Scorpione

Godetevi il Natale insieme agli affetti più cari e mettete da parte i pensieri negativi.

Giove e Marte vi daranno una mano ad entrare al meglio nello spirito natalizio.

Giove vi regalerà delle novità in famiglia e nel privato. Le feste trascorreranno in allegria e felicità.

Sagittario

Le festività natalizie saranno tranquille per voi e trascorrerete dei momenti di divertimento misti a riflessioni per il prossimo anno.

Già a partire da gennaio, infatti, valuterete attentamente progetti e sensazioni personali.

Capricorno

Il Natale sarà per voi un momento per ritrovare le consuetudini e per respirare l’atmosfera di casa, facendo una pausa dal lavoro. In questo periodo, inoltre, il Sole transiterà nella vostra costellazione e vi renderà particolarmente affettuosi.

Acquario

Anche a Natale sarete eclettici e sgargianti, anzi forse più del solito. In questi giorni di festa ritroverete anche l’allegria.

Pesci

Il Natale sarà per voi molto riflessivo, ma questo vi permetterà di gettare le basi per dei progetti che sicuramente andranno bene l’anno prossimo.