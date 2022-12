Oroscopo della settimana dal 12 al 18 dicembre 2022: le previsioni per i segni secondo Paolo Fox

Sarà una settimana intensa per i segni zodiacali, quella dal 12 al 18 dicembre 2022: Mercurio e Venere in gemelli farà la rivoluzione tra le stelle.

Le previsioni astrali di Paolo Fox per la settimana 12-18 dicembre 2022.

Ariete

In diverse occasioni vi siete morsi la lingua per non scatenare un putiferio, ma adesso è arrivato il momento di chiedere qualche spiegazione. Collaborare con le persone giuste potrebbe essere la soluzione.

Toro

Si aprono nuove strade in amore, perciò se volete fare nuove conoscenze dovete lasciarvi andare. A lavoro portate avanti tutti i vostri progetti.

Gemelli

Grazie all’arrivo di Mercurio e Venere nel vostro segno potreste finalmente comprendere il vero significato dell’amore. In questi giorni vi sentirete particolarmente sensibili.

Cancro

La Luna nel segno vi porterà alcune novità importanti a lavoro. I prossimi giorni saranno instabili e poco produttivi, fate attenzione agli incidenti domestici.

Leone

Avrete l’occasione di sfruttare ancora per questa settimana il vostro sex appeal. Marte e Venere a favore, inoltre, vi faranno filare tutto liscio.

Vergine

C’è bisogno di cambiamento e la Luna vi darà una mano a darvi una mossa. Giove, invece, vi inviterà a guardare oltre.

Bilancia

Le vostre convinzioni più solide saranno messe in discussione e questo vi renderà piuttosto instabili a livello emotivo.

Scorpione

L’inzio della settimana sarà per voi piuttosto faticoso e per questo sarete nervosi.

Non mancheranno anche i momenti di malinconia, ma il fine settimana andrà meglio.

Sagittario

Con il partner sarete incontenibili e coinvolgenti.

Se siete alla ricerca della persona giusta, questo è il vostro momento. Mercurio vi renderà concentrati sui vostri obiettivi.

Capricorno

L’inziio della settimana sarà ottimo anche per merito della Luna e di Urano che vi renderanno particolarmente dinamici. Attenzione solo alla giornata di martedì poiché potreste essere malinconici.

Acquario

Sole e Marte in opposizione vi renderanno un tantino nervosetti.

Contate solo sulle vostre forze e non ve ne pentirete.

Pesci

Avete bisogno di rallentare e di mettere un freno alla vostra vita frenetica per decidere dei vostri obiettivi futuri.