Oroscopo di Paolo Fox del weekend: tutti i segni e le previsioni

Grandi notizie per alcuni segni per il weekend del ponte: qualcuno si godrà una bella vacanza fuori porta.

Come andrà il prossimo fine settimana? Ce lo dicono le previsioni zodiacali di Paolo Fox.

Ariete



Per voi nati sotto questo segno la giornata di sabato trascorrerà in maniera tranquilla. Un pizzico di malinconia, invece, potrebbe accompagnarvi domenica.

Toro

Fine settimana per voi molto positivo, ma state alla larga dalle trasgressioni. Per quanto riguarda il lavoro potrete dare il via a progetti importanti.

Gemelli

Avete bisogno di staccare un po’ la spina e di non pensare sempre al lavoro e alle cose da fare. Questo weekend state in compagnia dei vostri amici, lunedì penserete al resto.

Cancro

Il vostro intuito è in ottima forma.

Ricordatevi, però, che a volte bisogna ascoltare il cuore e altre la pancia. Attenzione alle decisioni che prendete in questi giorni.

Leone

Fine settimana fantastico per i nati sotto questo segno. Le coppie potranno ritrovare la sintonia perduta e a lavoro ci saranno novità positive.

Vergine

In questo weekend finalmente vi renderete conto di quanto vi aggrada la vostra situazione sentimentale. Domenica la Luna favorirà nuovi incontri.

Bilancia

Questa settimana avete faticato parecchio, per questo avrete bisogno di recuperare. In amore dovete darvi una mossa ed essere più combattivi.

Scorpione

Questo fine settimana sarete molto critici nei confronti dei sentimenti, soprattutto se siete dei cuori solitari. Il lavoro, invece, andrà a gonfie vele.

Sagittario

Lasciatevi confortare dalle persone che vi stanno accanto e che vi vogliono bene.

Prendetevi questi giorni per riflettere sul perché vi siete isolati.

Capricorno

Sarete alla ricerca di nuovi stimoli affettivi ed esistenziali, soprattutto nella giornata di sabato. Domenica vi renderete conto che presi dai vostri mille interessi state trascurando un po’ troppo il partner.

Acquario

A livello sentimentale potrebbe insorgere qualche controversia che va risolta subito.

A lavoro è arrivato il momento di muoversi anche in altri ambienti.

Pesci

Questo weekend sarete particolarmente grati per ciò che avete e sarete felici di essere circondati dalle persone giuste.