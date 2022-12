Paolo Fox, tutte le curiosità sull’astrologo più famoso della tv: chi fu il grande attore che lo rese famoso

Quello di Paolo Fox è un nome che, da anni, associamo immediatamente all’oroscopo. Brillante ed eclettico, è uno dei personaggi più amati per le sue innate doti di simpatia e la straordinaria attitudine al contatto con il pubblico. Ma non tutti sono a conoscenza di alcune interessanti curiosità riguardo l’astrologo romano, trapelate pian piano nel corso della sua carriera. Per scoprire quali sono, prosegui nella lettura.

Paolo Fox, dall’oroscopo in classe alla notorietà

Il vero nome di Fox è Paolo Volpi ed è nato a Roma il 5 febbraio 1961, sotto il segno dell’Acquario. L’interesse per l’astrologia risale agli anni del liceo classico, periodo in cui inizia a studiare tale disciplina per dimostrarne la mancanza di fondamento.

Tuttavia, accade qualcosa di imprevisto: Paolo comincia a credere nell’oroscopo e ne rimane affascinato. Scegliendo come “cavie” per le sue previsioni i compagni di classe, trova sempre più corrispondenze tra quanto dicono le stelle e i loro segni zodiacali.

Una volta conseguita la Maturità, nel 1987 l’astrologo riceve un invito da Paolo Villaggio per un suo programma su Odeon TV (Villaggio Party), rete televisiva lanciata proprio lo stesso anno.

Ma per il successo su scala nazionale bisogna attendere il 1997, quando arrivano le prime opportunità da parte della RAI.

Il debutto nella trasmissione “Per tutta la vita” ha aperto le porte alla partecipazione in altri format, come “Domenica in”, “In bocca al lupo”, “I fatti vostri” e “Mezzogiorno in famiglia”.

Paolo Fox, vita privata

Nonostante la sua proverbiale affabilità, Fox non ama far parlare di sé. Tiene molto alla propria privacy, ragion per cui non possiede profili attivi sui social network e non trapelano mai indiscrezioni sulla sua vita. Non ha figli, ma non sappiamo se, al momento, abbia una moglie o una compagna, né se sia stato sposato.

Oltre a coltivare da anni la passione per l’oroscopo, Paolo Fox è amante degli animali. Tra le amicizie nel mondo dello spettacolo ricordiamo quella con Rita dalla Chiesa, Giancarlo Magalli, Michele Guardì e il compianto Fabrizio Frizzi, con il quale aveva in comune il giorno di nascita.