Uomini e Donne, tutti i tronisti e le troniste rifiutati dai corteggiatori: i no che hanno fatto più male

Da Costantino Vitagliano, il re dei tronisti, a tutti gli altri e le altre che non hanno mai trovato l'amore della loro vita.

Non tutte le storie d’amore hanno un lieto fine e questo lo dimostrano anche i rifiuti che negli anni si sono visti affibbiare i tronisti di Uomini e Donne. In effetti, oltre alle coppie che lasciano lo studio abbracciandosi e dichiarandosi amore eterno, nel tempo si sono visti anche rifiuti che i telespettatori non si sarebbero mai aspettati. Vediamo insieme Uomini e Donne, tutti i tronisti e le troniste rifiutate nel programma.

I NO famosi di Uomini e Donne

Alcuni volti di Uomini e Donne sono molto noti al pubblico e hanno lasciato nel cuore dei telespettatori delle profonde delusioni. Il primo no che è stato rifilato a una corteggiatrice è quello da parte di Costantino Vitagliano che nel lontano 2003 ha detto di non voler approfondire la conoscenza con la corteggiatrice Lucia Pavan.



Sempre Costantino rifiuta Veronica Ranieri la quale, a sua volta, riceve un ulteriore no dal famoso Giuseppe Lago.

Tra gli altri rifiuti famosi c’è quello di Marcelo Fuentes che ha detto di no alla bella Elga nell’edizione 2008/2009 di Uomini e Donne.

Le belle troniste che hanno detto di NO ai loro corteggiatori

Le troniste che hanno detto di NO ai propri corteggiatori lasciando comunque un segno indelebile nella storia della trasmissione sono di sicuro Teresanna, Amalia e Stefania.



La prima, nota per la storia travagliata con Francesco Monte, si era fatta notare dal tronista Samuele Nardi per la sua irriverenza e sfrontatezza.

Il ragazzo, però, si fece abbagliare dal carattere forte di Teresanna fino ad arrivare a sceglierla. Ma lei, nel corso del tempo, notò una differenza così grande tra loro che si sentì costretta a rispondere no.

Amalia Roseti disse di no a Luca Dorigo anche se sembrava molto presa. Lui ci rimase molto male, Maria De Filippi lo rese di nuovo tronista e Amalia scese di nuovo per lui che la scelse anche una seconda volta (allora rispose di sì).



Marcelo Fuentes, che rifiutò Elga, ricevette un bel no da parte di Stefania Zappa.