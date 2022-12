Chi sono i Santi Francesi, i vincitori di X Factor: come hanno iniziato e come sono arrivati in tv

Sono I Santi Francesi i nuovi vincitori della 16esima edizione di X Factor. Il duo di origine piemontese si aggiudica la vittoria con un largo consenso, le loro performance infatti hanno, fin da subito, fatto sperare per il podio e le previsioni si sono avverate. Alessandro De Santis e Mario Lorenzo Francese sono nati entrambi nel 1997, giovanissimi hanno alle spalle già una lunga carriera. Già nel 2016 con la loro band di nome The Jab hanno vinto un contest musicale che gli ha permesso l’estate successiva di aprire i concerti di Ligabue, con loro anche Davide Buono, che in seguito deciderà di lasciare la band per fare carriera da solista.

I due inoltre, hanno già partecipato ad un altro talent, sono stati infatti dei concorrenti di Maria de Filippi e del suo Amici. Il duo I Santi Francesi nasce solo nel 2020, il nome che può sembrare strano è invece una commissionare dei loro due cognomi. Agli albori pubblicano Birkenau, un singolo, che li porta a vincere un altro premio relativo al contest Musicultura.

La vittoria de I Santi Francesi

Durante il loro esordio a X Factor hanno avuto dei sì da tutti e quattro i giudici del programma anche se sono entrati all’interno del parterre capeggiato da Mirko, cioè Rkomi.

I ragazzi si sono esibiti in numerose cover, arrivando in finale con California, cantato insieme a Francesca Michielin.

I pronostici li davano già per vincitori e così è stato, i Santi Francesi erano fin dall’inizio i favoriti di questa edizione. Non ci sono molte indiscrezioni sulla loro vita privata, nonostante cavalchino la cresta dell’onda ormai da parecchi anni. Non sappiamo dunque se uno o entrambi sono fidanzati. Del resto è possibile seguirli attraverso i loro social, sono molto attivi su Instagram dove spesso postano esilaranti commenti relativi alla loro storia e a come sono riusciti a raggiungere il successo nel corso degli anni.