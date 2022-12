Uomini e Donne, tutto su Carola Carpanelli: da Federico Nicotera a quella passione sfrenata che non vi aspettereste

Tra i tanti volti di Uomini e Donne, il famoso programma di Maria De Filippi, c’è Carola Viola Carpanelli che sembra aver fatto breccia nel cuore di Federico Nicotera, il tronista di questa stagione. Se sei un appassionato del programma e vuoi conoscere tutti i protagonisti, prosegui nella lettura di questo articolo per scoprire chi è Carola Viola Carpanelli, corteggiatrice di Uomini e Donne.

Carola Viola Carparelli: chi è la corteggiatrice

Carola Viola Carparelli nasce a Varese il 24 luglio 2001 sotto il segno del Leone. Nella vita è una studentessa universitaria e frequenta il corso di Scienze economiche presso l’Università del Piemonte Orientale.

In realtà la corteggiatrice ha quasi portato a termine gli esami ed è pronta per lanciarsi nel mondo del lavoro.

Tra le passioni di Carola ci sono le motociclette, oltre che i social, il suo profilo Instagram vanta ben 15mila follower. È stata fidanzata per lungo tempo, circa tre anni, e da quando si è lasciata con il suo ex ragazzo, ha deciso di cercare l’amore in Uomini e Donne.

Un’attrazione particolare

Tra Carola e Federico è chiaramente visibile la forte attrazione anche se durante il programma è capitato di vedere i due battibeccare. I ragazzi sono accomunati dalla passione per la moto, infatti, in una delle esterne che li ha visti protagonisti, Carola e Federico si sono divertiti a correre in motocicletta.



Nonostante il tronista stia cercando di conoscere altre ragazze, il feeling con Carola rimane il protagonista.

È stato lo stesso Federico a confessare i propri sentimenti palesando la voglia di conoscere meglio la corteggiatrice senza farsi troppe paranoie. Dello stesso pensiero è anche Carola che durante le puntate scorse di Uomini e Donne, ha detto a Maria di provare una forte attrazione nei confronti di Federico, attrazione che va al di là dell’aspetto fisico.



A questo punto non resta che continuare a seguire la trasmissione per scoprire quale sarà la decisione del tronista, che sembra in bilico tra Carola e Alice.