Chi l’ha Visto, il programma porta a galla nuovi impressionanti aspetti sul caso Liliana Resinovich

Secondo le anticipazioni, nella puntata di Chi l’ha visto del 14 dicembre 2022 si ritornerà sul caso di Liliana Resinovich, la cui scomparsa è avvenuta esattamente un anno fa. Di come sia morta la donna di 63 anni oggi non si sa ancora nulla, nonostante le ipotesi sia bene due: suicidio oppure omicidio. La conduttrice Federica Sciarelli nel corso della puntata ospiterà il fratello della donna di nome Sergio, con il quale di cercherà si fare chiarezza su quanto accaduto. In studio verranno mostrate delle immagini inedite che faranno luce su alcuni punti chiave: il corpo della donna infatti era stato ritrovato il 5 gennaio 2022, pertanto si presuppone che Liliana Resinovich si sia suicidata alcuni giorni prima.

Anche le motivazioni che avrebbero portato a questo gesto oggi non sembrano chiare: non sembra infatti che ci fossero particolari motivi di scontro con qualche parente oppure con qualche amico, pertanto gli inquirenti stanno ancora indagando.

Chi l’ha visto: anticipazioni , novità sul caso di Gaia Randazzo

Le anticipazioni della puntata del 14 dicembre di Chi l’ha visto vedono poi puntare l’attenzione sul caso della giovane Gaia, ragazza di vent’anni scomparsa in maniera misteriosa sulla nave che portava da Genova a Palermo.

Ancora non si hanno notizie su come la ragazza possa essersi allontanata dalla nave e sembra che nessuno abbia visto nulla.

Tra le ipotesi più accreditate c’è senza dubbio quella del suicidio, ma la famiglia della ragazza (in particolar modo la mamma di Gaia) la rifiuta categoricamente sostenendo che non ci fossero motivi per portarla a questo gesto. Al momento però non è ancora stato ritrovato il corpo, pertanto proseguono le indagini per capire che cosa sia successo. Nel programma di Federica Sciarelli ci saranno poi anche diverse telefonate in cui persone provenienti da ogni regione d’Italia andranno alla ricerca di parenti, amici oppure familiari scomparsi.