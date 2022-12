Uomini e Donne, Pinuccia sbraita contro Alessandro: Maria De Filippi cerca di farla ragionare, accade il finimondo

Pinuccia da sempre ha un debole per l'uomo, che le ha spiegato però più volte di non volere un rapporto d'amore con lei. Oggi però ha perso completamente il controllo ed ha reagito malissimo.

Secondo le anticipazioni, nella puntata di Uomini e donne del 14 dicembre 2022 ci saranno delle novità che riguarderanno Pinuccia, dama del trono over. La donna infatti già in passato era stata al centro delle polemiche a causa del suo carattere forte e determinato ma in queste puntate ciò che le ha procurato diverse critiche è stato il suo innamoramento nei confronti di Alessandro.

Uomini e donne: le anticipazioni della puntata del 14 dicembre 2022

Nella puntata del 14 dicembre di Uomini e donne, le anticipazioni affermano che l’attenzione sarà anche puntata su Federico Nicotera, il tronista che nelle scorse puntate ha raccontato del suo passato difficile e di ciò che ha fatto per proteggere la sua famiglia.

Questo racconto è avvenuto nell’esterna con Alice, in seguito alla quale c’è stato un tenero bacio. Questo comportamento di Federico però non è stato affatto apprezzato dalla corteggiatrice Carola che invece si è sentita messa da parte. Ecco perché nello studio di Maria De Filippi i due si sono scontrati ribadendo le proprie opinioni. Nella puntata del 14 dicembre però Federico e Carola finalmente riusciranno a chiarirsi e ad abbassare tutte le barriere che li tenevano separati.

Proprio in questa esterna infatti, anche tra il tronista e la bella corteggiatrice scatterà il primo bacio. Naturalmente sarà Alice questa volta a non prenderla bene, soprattutto perché sembra che Federico sia vicino alla scelta.

Pinuccia su tutte le furie contro Alessandro: interviene Maria De Filippi

Alessandro, 92 anni, aveva cominciato una frequentazione con Pinuccia per poi capire che si trattava solo di una semplice amicizia.

La donna però non ha voluto ascoltarlo, continuando a insultarlo per averla trattata male. Per far capire la situazione difficile alla dama interverrà la padrona di casa Maria De Filippi che tenterà di mettere pace tra i due.

Gli opinionisti storici della trasmissione invece, Gianni Sperti e Tina Cipollari, si lasceranno andare a numerose critiche nei confronti della donna condite anche da un pizzico di ironia.