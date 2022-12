Uomini e Donne, una scena viene censurata e nessuno sa perché: imbarazzo in studio, non hanno voluto farla vedere

Nonostante Pinuccia condivida solo un’amicizia con Alessandro, lo rimprovera comunque per essersi avvicinato alle altre dame del trono per un ballo. Questo provoca l’irritazione di Alessandro, anche se solo per un momento. Maria De Filippi, che cerca di far ragionare la signora e di tranquillizzare l’anziana, vede che Pinuccia non è contenta di Alessandro. “Devi capire che Alessandro non vive le tue stesse cose e non puoi fargliene una colpa se non ricambia. Alessandro fregatene. Hai 92 anni e ti devi ancora arrabbiare?”, cerca di convincere la conduttrice.

Alessandro respinge Pinuccia, lei reagisce male

Alessandro cerca di spiegare perché lui e Pinuccia sono solo amici e niente di più, ma lei non ci arriva.

L’opinionista e la signora reagiscono alle spiegazioni di Alessandro, e la signora fa sentire male anche Alessandro. “Come ti permetti di definire Alessandro falso? È la persona più perbene che c’è in questo studio”, commenta Gianni Sperti nel tentativo di ammorbidire la determinazione di Pinuccia. Tina Cipollari, nonostante il suo disappunto, afferma: “Sei una strega. Lo fai stare male”. La risposta di Pinuccia è altrettanto forte: “Pinuccia mi sa che questo programma non ti fa bene, non voglio che tu stia male”.

Nella puntata del 13 dicembre di Uomini e Donne, secondo le anticipazioni, Tina Cipollari sarebbe svenuta dopo un litigio con Pinuccia Della Giovanna.

In realtà, la scena non ha mai avuto luogo in televisione. La produzione potrebbe aver scelto di non mandare in onda il momento dello svenimento di Pinuccia, reale o presunto, ma solo le conseguenze. Maria De Filippi, nelle ultime registrazioni, che saranno trasmesse a breve, potrebbe non essere stata presente, il che avrebbe reso molto probabile la sua uscita dal dating show di Canale 5. Purtroppo il video dello svenimento di Pinuccia non è arrivato in rete e non è stato trasmesso durante la puntata.