Loredana Lecciso a Bella Ma’ spiazza tutti con la dichiarazione su Al Bano: “Voglio tranquillizzarlo…”

Davanti ad una scena che ha sconvolto tutti i presenti in studio Loredana Lecciso ha avuto una reazione davvero inaspettata ed è finita a coinvolgere il compagno Al Bano.

Nello studio di Pierluigi Diaco, durante Bella Ma’ su Rai 2, va in scena una simpatica pietas durante la quale Loredana Lecciso veste i panni della protagonista. Alessio, uno dei giovani concorrenti del programma, che nella puntata precedente ha conosciuto Loredana e la figlia di Al Bano, Jasmine Carrisi, oggi si è dichiarato in diretta con la Lecciso: “Mi presento, lei non mi conosce, sono il suo futuro genero”. Un’ammissione che ha lasciato senza parole sia il conduttore che il suo ospite.

La Lecciso, a quel punto, ha reagito in un modo che nessuno si aspettava.

Loredana Lecciso spiazza tutti e parla con Albano Carrisi in diretta: “Voglio tranquillizzarlo”

Loredana Lecciso, alla provocazione del giovane Alessio, ha voluto rispondere scherzando: “Allora facciamo le presentazioni con Al Bano, ti presento il nostro futuro genero.

Aspetta, prima voglio tranquillizzarlo, è un bravissimo ragazzo che ho conosciuto un attimo fa”.

Jasmine Carrisi e il bullismo subito per i genitori: “Li odiavo, un episodio mi ha traumatizzata”

Loredana Lecciso ha anche deciso di parlare delle dichiarazioni fatte pochi giorni prima da Jasmine Carrisi, che ha parlato del bullismo subito in gioventù e di come questo fosse legato all’esposizione mediatica dei genitori: “È anche bello che ogni essere umano si scontra con il mondo… io non lo sapevo perché lei è sempre stata discreta e serena ma penso che sarà stato solo un episodio.

Io a volte vedo delle presone adulte, anche donne che scrivono sui social certi commenti. Io non scriverei mai commenti cattivi, critiche non costruttive e offese a ragazze di 20 anni. Mi fanno più pena loro che non coloro che subiscono i commenti. Mi vengono dei dubbi se siano persone risolte”.

Loredana Lecciso e Albano Carrisi, oltre a Jasmine, hanno un altro figlio, Albano Jr.