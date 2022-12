Luca Argentero e Cristina Marino svelano il sesso del bebé bis: la frase emozionante di lei nel rivelarlo

Luca Argentero e Cristina Marino hanno raccontato il loro segreto: è stato svelato il sesso del figlio che aspettano e che arriverà nel 2023. Dopo la figlia Nina Speranza, avuta nel 2020, è infatti in arrivo un altro bebè.

Le loro dichiarazioni in esclusiva sono state fatte a Grazia: “È ufficiale: sarà maschio. La mia speranza è che si innamori perdutamente di me. Perché l’amore che vedo negli occhi di Nina quando guarda suo padre è qualcosa di speciale”. A quanto pare la piccola Nina Speranza non ha problemi, a soli due anni e mezzo, a dire cosa preferisce nella vita: “La gag che ci diverte molto è quando le chiediamo quanto ci voglia bene e lei risponde: ‘A papi tanto, a mami poco, poco’.

È una bambina con un’identità già forte”.

Luca Argentero su Cristina Marino: “La sua energia è il suo tallone d’Achille”

Luca Argentero non ha perso occasione per lanciarsi in complimenti nei confronti della moglie: “La sua vitalità è una benedizione per la mia vita: incontrarla è stata la cosa migliore che mi sia mai successa. E mi stimola a dare il meglio di me stesso. Ma quando si arrabbia la sua energia incontenibile diventa il tallone d’Achille.

Ha una potenza che si esercita non tanto nella società, ma nella vita quotidiana.

Quando entra in una stanza, percepisci la sua energia in tutto quello che fa: nell’essere madre, imprenditrice, artista. E illumina tutto quello che ha intorno, anche me”.

Lei, invece, definisce lui “buono. Ha un’anima antica: si prende cura delle persone che lo circondano. Fa di tutto per farle sentire amate con piccoli gesti, da apparecchiare la tavola a portare un fiore”.