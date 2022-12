Uomini e Donne, dopo il dramma con Ida Platano una nuova delusione: la Dama lo rifiuta in malo modo

Non si arresta il periodo negativo per il Cavaliere Riccardo Guarnieri che, dopo aver perso Ida platano, si trova davanti a un nuovo schiaffo in faccia.

Nuovi colpi di scena nella trasmissione pomeridiana più seguita della tv: Maria De Filippi fa parlare di se grazie alle love story sbocciate davanti alle telecamere, agli over che ritrovano l’amore e a tanti telespettatori che sognano storie passionali come quelle. Scopriamo insieme qualche anticipazione della puntata del 15 dicembre 2022 sia per il trono classico che over.

Uomini e Donne: le anticipazioni del 15 dicembre 2022

Il primo colpo di scena di cui si parlerà durante la trasmissione è senza dubbio l’abbandono degli studi Mediaset da part di Pinuccia Della Giovanna. Secondo alcune indiscrezioni, infatti, la corteggiatrice avrebbe fatto delle avances continue e poco gradite ad Alessandro Rausa.

Il bel tronista non si mostrava molto interessato a lei e questo la faceva andare su tutte le furie, tanto da farla spingere in modo eccessivo nonostante gli avvertimenti di Maria De Filippi. Stanca di sentirsi solo un’amica di Alessandro e di doversi limitare nel suo corteggiamento Pinuccia avrebbe litigato con la padrona di casa, preferendo abbandonare per sempre il programma.

Riccardo Guarnieri messo a tappeto, che delusione

Al centro della polemica anche Riccardo Guarnieri che ha ricevuto il rifiuto di Gloria.

L’aitante tarantino, sicuro del suo fascino, sarebbe andato sotto casa della tronista chiedendole di riceverlo per un’esterna improvvisata nella quale intendeva raccontarle dei suoi sentimenti per lei.

Gloria, purtroppo, non ha voluto vederlo dicendogli di avere un altro impegno improrogabile al quale non poteva mancare. Insomma, anche questo tentativo di conquistarla è andato a vuoto, sebbene non lo abbia scoraggiato: Riccardo è deciso a continuare la sua corsa verso la bella Gloria, sperando di arrivare prima degli altri.

Le anticipazioni su Gemma Galgani e il suo nuovo uomo

Sul versante over, ritroveremo Gemma Galgani nella disperata ricerca di trovare l’amore della sua vita.

Questa volta Gemma ci prova con un uomo di 52 Anni, Alessandro, che sembra essere interessato a lei: sarà quello giusto?