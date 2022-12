Amici, anticipazioni della puntata del 18 dicembre 2022: gli ospiti e le sorprese per gli allievi di Maria De Filippi

La puntata del 18 dicembre 2022 della ventiduesima edizione del talent show di Canale 5 Amici lascia presagire numerosi spunti interessanti per un pubblico sempre più appassionato per i propri beniamini. Diamo un’occhiata alle anticipazioni inerenti alla trasmissione che va in onda sulla rete ammiraglia Mediaset ogni domenica pomeriggio, in attesa del serale che ne decreterà i veri protagonisti e vincitori.

Gli ospiti e la gara delle cover

La puntata di Amici 22 in questione vedrà la presenza di tre protagonisti storici del programma, ossia Stash, Enrico Nigiotti e Annalisa. Tutti e tre devono buona parte del loro successo proprio al programma condotto da Maria De Filippi e sono stati scelti come giudici per la gara delle cover.

Chi vince questa sfida prenderà parte ai concerti di Elisa del 28 e 29 dicembre, che si terranno presso l’Auditorium Parco della Musica di Roma. Al concorso, partecipano anche i ballerini. Alla fine, hanno vinto Angelina e Wax, con l’ultima piazza per Niveo. I due vincenti si sono sfidati in un pareggio finito in parità, ma poi vinto dalla ragazza su decisione di Rudy Zerbi. Per quanto riguarda la gara di ballo, che è stata giudicata dal coreografo Fabrizio Mainini, il successo è andato a Isobel, con Samuel ultimo.

Le altre sorprese della puntata del 18 dicembre 2022

Le sorprese della puntata del 18 dicembre di Amici non finiscono assolutamente qui.

Infatti, l’insegnante Lorella Cuccarini sceglie di far esibire la cantante Valeria. Il suo inedito cattura l’attenzione anche di Arisa. Inoltre, Raimondo Todaro ha presentato la ballerina Aurora, mettendola in sfida con Samuel e Gianmarco. Anche Vanessa ha debuttato nel programma come esterna, su segnalazione di Emanuel Lo, che ha sua volta ha scelto di far sfidare Megan e Rita. Chi perderà questo duello, tornerà a casa.

Le tre new entry sono già in casa e potrebbero diventare nuove concorrenti del programma. Niveo ha vinto la prova Marlù, Mattia quella TIM e Maddalena la Oreo.