Dana Saber è l’ultima entrata al GF Vip: tutto sulla futura vippona

Classe 1993, Dana Saber è una modella di origini marocchine saltata agli onori della cronaca per il bacio con l’ex concorrente del Grande Fratello: Dayane Mello. Dana sarà una nuova concorrente della casa più spiata d’italia. Il suo ingresso, previsto prima delle vacanze natalizie sembra voler provocare i legami esistenti all’interno della casa, la bella marocchina infatti promette grandi fuochi d’artificio. Grande amica di Soleil Sorge, non vede l’ora di fare il suo ingresso proprio come ha già anticipato sui suoi social. Lei non sarà l’unica ad entrare all’interno della casa, ci saranno quattro nuovi concorrenti che avranno il compito di svegliare un po’ gli inquilini che sembrano essere fin troppo statici e abitudinari per gli italiani.

Lo scoop dei nuovi ingressi è piuttosto recente, la scelta probabilmente è stata resa possibile dall’uscita immediata di Riccardo Fogli, squalificato dopo meno di due giorni per una presunta bestemmia. Quest’ingresso sembra essere costretto, il Grande Fratello Vip infatti tende a mantenere una certa parità tra gli uomini e le donne lasciando poi al pubblico il compito di eliminare o preferire un concorrente piuttosto che un altro. Dana a detta di chi la conosce, potrebbe fare davvero la differenza all’interno del gioco.

Il suo carattere forte e la propensione al protagonismo faranno davvero vacillare gli equilibri della casa, tirando fuori i caratteri dei concorrenti attuali.

Vita privata e carriera

Non si conosce molto della vita privata di Dana, nonostante sia molto attiva sui social, difficilmente posta foto personali. La donna infatti sembra essere focalizzata sul suo lavoro, dedicandosi a varie campagne pubblicitarie ma soprattutto allo sport. Del resto, dal suo fisico statuario è impossibile non comprendere la grande attenzione verso il fitness e non solo.

Forse è proprio questo il motivo per cui Dana sembra essere predestinato al bel Antonino, ex di Belen Rodriguez, anche se non è chiaro se sarà lui a far battere il suo della modella. Lo scoop ancora non è stato confermato quindi non vi è nulla di certo. Anche se, l’ingresso di un personaggio fuori dagli schemi come Dana potrebbe essere molto utile per dare un tocco in più a quest’edizione che si caratterizza più per le squalifiche che per altro. Le amicizie della bella modella potrebbero farsi sentire, sembra infatti che abbia stretto dei legami con alcuni degli attuali concorrenti, potendo iniziare giusto da lì.