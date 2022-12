Davide Donadei entra al GF Vip: tutto quello che non sapete su di lui e sulla storia con l’ex Chiara Rabbi

Davide Donadei sarà tra poche ore un nuovo concorrente del GF Vip: la sua entrata in gioco non è però casuale.

Riflettori puntati su Davide Donadei che secondo voci ormai confermate, sta per fare il suo ingresso nella casa del Grande Fratello Vip 2022.

L’ex tronista del dating show di Maria De Filippi riavvicinandosi al mondo dello spettacolo desta l’interesse di chi lo ricordava fidanzato con Chiara Rabbi, sua corteggiatrice a Uomini e Donne. Ma le cose da allora sono cambiate molto. Davide attraverserà la porta rossa più famosa d’Italia da single.

Davide Donadei e Chiara Rabbi, dal trono alla convivenza

Sembrano distanti ormai i tempi in cui, nel non troppo lontano febbraio del 2021, sulle dolci note di Casa cantata di Giordana, Davide sceglieva tra le sue corteggiatrici Chiara Rabbi.



I due ragazzi si sono conosciuti sotto i riflettori della trasmissione Uomini e Donne. Davide ha inizialmente legato molto con Camilla Pucciarelli e Beatrice Bonocore, che porterà fino alla scelta finale.

Quando Chiara Rabbi però è entrata in trasmissione sembra che il cuore di Davide abbia avuto immediatamente il sentore che potesse essere la persona giusta. E nella sua dichiarazione d’amore finale lo spiega anche al pubblico di U&D, raccontando come tutto il tempo intercorso tra il loro primo sguardo e la scelta finale, è passato quasi inutilmente perché in cuor suo sapeva che Chiara sarebbe stata la scelta perfetta per lui.

I veri motivi della separazione tra Davide Donadei e Chiara Rabbi

Davide è originario di Parabita, un paesino nel leccese, ed è qui che deciderà di abitare con Chiara, originaria invece di Roma.

I ragazzi hanno convissuto per un anno e mezzo, superando anche momenti difficili legati ad una problematica di salute che ha coinvolto Davide. Durante la loro storia, i fan della coppia hanno spesso accusato Chiara di essere troppo gelosa e soffocante, ma queste supposizioni sono sempre state rimandate al mittente attraverso il suo profilo Instagram.



Sembra che il vero motivo della rottura sia arrivata invece per colpa di Davide, che per ragioni personali ha sentito di non voler più continuare la relazione. Recentemente Chiara ha parlato attraverso le sue stories rivelando come Davide abbia preferito dedicarsi alla carriera nel mondo dello spettacolo e per farlo ha deciso di presentarsi al Grande Fratello Vip come single.

Sarà questa la sua carta vincente? Tenterà di sedurre le coinquiline del GF? Alfonso Signorini potrebbe anche approfondire meglio la vita familiare del ragazzo, in special modo la sua infanzia segnata dal rapporto complicato con il padre, coinvolto in problemi legali.



Quello che per ora sappiamo con certezza è che l’amore di Davide e Chiara, è giunto ai titoli di coda.