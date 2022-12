GF Vip, chi è il nuovo concorrente Andrea Maestrelli: perché la sua entrata nella Casa potrebbe seminare il caos

Classe 1998, nato a Roma, segno dei pesci, fisico muscoloso coperto da tatuaggi, professione calciatore. Ecco l’identikit di Andrea Maestrelli, prontissimo ad entrare nel cast del Grande Fratello Vip 2022 per festeggiare Natale e Capodanno insieme agli spettatori del programma.

Un campione del mondo in famiglia

Andrea ha esordito come calciatore professionista nel 2017, dopo essersi formato nelle giovanili del Perugia e della Ternana. Ha militato anche nell’Arzachena, nel Bisceglie, al Monopoli e nell’Arezzo. Il suo ultimo ingaggio lo ha visto portare la maglia del Potenza per il campionato 2021-2022.

Il ragazzo si può considerare a tutti gli effetti un “figlio d’arte”, infatti è il nipote di Tommaso Maestrelli, amato ex allenatore della Lazio, e suo zio è Marco Materazzi, uno dei più famosi difensori della nazionale italiana che nel Mondiale di Calcio 2006 ha portato gli Azzurri alla vittoria. La passione calcistica scorre nelle vene della sua famiglia da generazione, ma la partecipazione al Grande Fratello potrebbe avvicinarlo anche al mondo dello spettacolo, altra sua grande passione.

La storia d’amore tra Andrea Maestrelli e Nicole Murgia

L’entrata di Andrea nel reality show condotto da Alfonso Signorini potrebbe destare più di un’interesse tra le single della casa, e le sorprese degli autori del programma non finiscono qui, infatti sta per entrare anche Nicole Murgia, attrice, ma soprattutto ex flirt estivo del calciatore.

Forse gli autori cercheranno di far scattare nuovamente la scintilla tra i due ragazzi che non hanno mai spiegato perchè la loro relazione non abba funzionato. Inoltre Andrea da qualche mese sui propri social mantiene un silenzioso riserbo sulla sua condizione sentimentale, e tutto farebbe supporre che non ci siano fidanzate all’orizzonte.

Ma se cupido non dovesse far breccia nel cuore di Andrea e Nicole questo nuovo concorrente potrebbe destare l’interesse di Nikita Pelizon, che sembra ancora non essersi ripresa del tutto dal rifiuto di Luca Onestini oppure potrebbe essere ammaliato dal fascino latino di Oriana Marzoli, fortemente delusa dopo il love affaire finito male con Antonino Spinalbese.

Qualsiasi sia l’interesse destato da questa nuova entrata promette di portare sconpiglio e vivacità allo show di Canale 5.

Entrare al Grande Fratello e incontrare l’anima gemella potrebbe essere uno dei gol più belli per Andrea Maestrelli.

Se invece fosse sfortunato in amore ma fortunato al gioco, si potrà consolare con il montepremi finale che per il primo arrivato ammonta a 100.000 euro in gettoni d’oro.