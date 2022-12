Jolanda Renga aggredita, “sei brutta”: la risposta della figlia di Ambra sta facendo piangere i fan

Jolanda Renga ha ricevuto un fiume di insulti per via del suo aspetto fisico ed ha deciso di registrare un video che in queste ore sta diventando virale.

Sembra essere una nuova piaga, quella dei figli e delle figlie di personaggi famosi che si ritrovano a dover essere paragonati alla bellezza di mamma e papà. Il fenomeno “Aurora Ramazzotti” non è isolato, dunque, ed ha colpito anche Jolanda Renga, figlia di Ambra Angiolini e Francesco Renga.

La figlia della coppia è stata infatti travolta dagli insulti sul suo aspetto fisico sui social, ma grazie alla sua intelligenza è riuscita a volgere la situazione a suo favore ed a fare un discorso che è ormai diventato virale.

Jolanda Renga: “Sono la figlia brutta”

Jolanda Renga, ai commenti di coloro che la definiscono brutta, ha voluto rispondere dicendo che lei stessa non si considera una bella ragazza: “Ciao sono Jolanda Renga, la figlia brutta.

A parte gli scherzi, sei brutta è una cosa che mi dico sempre quando mi rivedo nelle foto, quando mi vedo allo specchio, penso di avere tutto brutto, il naso brutto, gli occhi brutti, il neo brutto”.

Ovviamente, però, leggere quei commenti l’ha mandata in crisi: “Devo dire che all’inizio ci sono rimasta male, molto male e quindi oggi al posto di dirmi così ho deciso di chiedermi scusa. Scusa perché ho dato alle parole di queste persone tanta importanza e quindi ho deciso di fare un discorso a riguardo”.

Il vero scopo nella vita, per Jolanda Renga, non è essere bella ma diventare (da neo maggiorenne quale è) una bella persona: “Sono felice e orgogliosa di me stessa perché ogni giorno nel mio piccolo cerco di dare il massimo e fare qualcosa e penso che questo mi renda una bella persona, ho sempre pensato che le cose più importanti sono quelle che non possiamo vedere”.

Una frase di Jolanda Renga, più di altre, è già diventata virale: “Se la cosa peggiore che si dice di me è che sono brutta, allora posso stare tranquilla perché non si può dire di me che sono insensibile, cattiva, egoista”.