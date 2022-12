Melissa Satta non è più single: chi è il favoloso uomo che le sta accanto

Secondo quanto riportato da The Pipol, Melissa Satta si è reinventata come una nuova donna e starebbe tornando a frequentarsi dopo la separazione dall’imprenditore Mattia Rivetti. Stefano Percassi (figlio del proprietario di minoranza dell’Atalanta e amministratore delegato della Kiko cosmetics) avrebbe incontrato Melissa Satta a St. Moritz e i due avrebbero iniziato a frequentarsi. Il post sui social media dice che i due sono amici o almeno conoscenti occasionali.

Melissa Satta e il nuovo amore con Stefano Percassi: chi è lui

Da Pipol si legge come la situazione sia chiara: “Lo scorso weekend non è passata inosservata la vicinanza tra Melissa Satta e l’imprenditore bergamasco Stefano Percassi.

I due sono stati presentati dall’amica in comune Cristiana Corradi. Semplice amicizia o qualcosa di più?”.

Secondo l’articolo di Oggi, Melissa Satta avrebbe chiesto al fidanzato Mattia Rivetti di unire le loro vite a settembre, poco prima della presunta separazione della coppia. Poiché Mattia Rivetti ha preferito non assumersi nuove responsabilità, la proposta di Melissa Satta sarebbe caduta nel vuoto. L’uomo d’affari ha chiuso la relazione a ottobre, lasciando l’ex modella sconcertata e ferita.

A ottobre Melissa Satta ha postato un annuncio su Instagram.

Melissa Satta ha tenuto la sua relazione lontano dai riflettori, a differenza di Kevin Prince Boateng e Bobo Vieri, così come la sua relazione con Mattia Rivetti.

Nonostante la loro storia d’amore sia iniziata circa due anni prima, la vicinanza tra Melissa e Mattia è diventata rapidamente abbastanza significativa da giustificare l’uscita dall’armadio. L’estate scorsa, Melissa e Mattia erano stati resi pubblici mentre erano in vacanza in Sardegna, scatti che dimostravano che non c’era alcuna intenzione di mantenere segreta la loro unione.

Negli ultimi due anni Melissa e Mattia sono stati fotografati pochissimo: solo di recente lei è uscita allo scoperto e ha ammesso di desiderare un figlio dal suo compagno.