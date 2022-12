Paolo Bonolis, tutta la verità sul matrimonio con Sonia Bruganelli: cosa è successo negli ultimi mesi?

La notizia è di quelle curiose e destinate a far discutere gli amanti del gossip per parecchio tempo, infatti Sonia Bruganelli, opinionista del Grande Fratello Vip e moglie del presentatore Paolo Bonolis, si è lasciata sfuggire con candore che lei e suo marito vivono in case separate e dormono ognuno nella propria camere.

Cosa succede nella vita di queste due star televisive, è forse un momento di crisi?

I due hanno alle spalle 14 anni di matrimonio e insieme hanno tre figli, Silvia, Davide e la piccola Adele.

Il segreto della loro relazione

Sonia, in un’intervista rilasciata al Corriere della Sera, ha raccontato il segreto che si nasconde dietro la longevità della loro coppia.



Nelle uscite mondane Paolo e Sonia sembrano sempre affiatati e felici e pare che questo perenne stato di innamoramento sia proprio dovuto al loro stile di vita nel quotidiano.

Nello specifico la Bruganelli ha spiegato come tutto sia iniziato dormendo in camere diverse, per garantire ad ognuno privacy e serenità. Ma ora, racconta ancora ai giornalisti, sono arrivati ad un progetto familiare successivo che li porterà a vivere definitivamente in case distinte.

Anche Paolo Bonolis durante la trasmissione Verissimo, condotta da Silvia Toffanin, ha ribadito il loro desiderio di coppia di vivere in spazi più ampli e da questa riflessione è scaturita la necessità di un nuovo appartamento.

Bruganelli e Bonolis si dividono i figli: Lei sta con Adele

La bionda presentatrice e imprenditrice non si risparmia sui dettagli della loro situazione.



Spiega che attualmente sta arredando una nuova casa dove andrà a vivere da sola con la più piccola dei loro figli, Adele, mentre Bonolis rimarrà nella vecchia casa di famiglia con Silvia, la figlia più grande della coppia. Le sorelle dunque saranno divise, ma senza in realtà perdersi di vista.



Nonostante le case siano in due palazzi diversi, è una separazione solo burocratica perché a riavvicinarli ci sarebbe una grande terrazza che collega i due appartamenti.

Insomma, divisi solo in apparenza, per rimanere in concreto uniti più che mai.