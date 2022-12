Uomini e Donne, mossa finale di Riccardo per Gloria: va sotto casa sua e succede di tutto

Riccardo Guarnieri ha deciso di non fermarsi davanti al rifiuto della donna ed ha deciso di tentare il tutto per tutto con una mossa a sorpresa: la reazione di Gloria ha colpito tutti.

Dopo la pausa del ponte dell’Immacolata, Uomini e Donne è tornato sugli schermi di Canale 5 con tante novità, partendo dal trono over a quello classico con diversi colpi di scena. Scopriamo insieme le anticipazioni della puntata del 16 dicembre 2022.

Uomini e Donne: le anticipazioni della puntata del 16 dicembre 2022

Nella puntata del 16 dicembre non vedremo Pinuccia Della Giovanna in trasmissione. Secondo alcune indiscrezioni, infatti, la dama ha deciso di abbandonare gli studi Mediaset. La ragione di questa rinuncia sarebbe originata da un diverbio con la presentatrice nonché padrona di casa Maria De Filippi, stanca dell’insistenza di Pinuccia verso Alessandro Rausa.

Pinuccia, infatti, si mostrava eccessivamente insistente nei confronti del cavaliere, in cerca di costanti attenzioni che puntualmente non arrivavano. Secondo Alessandro tra lui e la dama c’è sempre stato solo un rapporto di amicizia che non si trasformerà mai in qualcosa di più.

Al centro della trasmissione del 16 dicembre 2022 vedremo anche Riccardo Guarnieri che è stato rifiutato da Gloria nonostante le tante insistenze. L’aitante tarantino, preso dalla passione, sarebbe andato sotto casa di lei chiedendole di riceverlo, ma Gloria non solo si è rifiutata di accoglierlo ma anche di uscire per incontrarlo per un impegno personale.

Non sappiamo in realtà se si è trattato di una scusa per evitarlo o se realmente fosse impegnata, l’unica cosa certa è la delusione di Riccardo che si è sentito rifiutato e senza speranza di conquistarla.

Gemma Galgani e il trono classico: quali anticipazioni per il 16 dicembre 2022?

Non si arrende neanche Gemma Galgani, che continua con fiducia a cerare l’uomo della sua vita, posando gli occhi su Alessandro, un uomo gentile e di bell’aspetto di 52 anni: chissà se sarà la volta buona?

Dal fronte Trono Classico, invece, non c’è nessuna novità da aspettarsi, vedremo solo Lavinia Mauro e Federico Nicotera mentre cercano di conoscere meglio i loro corteggiatori. Tra alti e bassi e sguardi suadenti i due giovani stanno provando a far funzionare le cose, come andrà a finire?