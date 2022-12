Delia Duran e il figlio che non arriva: confessa il dramma con Alex Belli, “non è facile”

Nemmeno il Grande Fratello Vip e la conturbante Soleil Sorge sono riusciti a scalfire il legame tra Alex Belli e Delia Duran, l’attore di Centovetrine e la modella venezuelana. I due cercano da anni il momento giusto, in particolare un figlio. Tuttavia, Delia Duran non è riuscita ad avere figli. Di conseguenza, ha cercato di allargare la sua famiglia. Ma finora i suoi piani non sono andati a buon fine. Le sue parole, riportate dal settimanale Nuovo, sono a dir poco strazianti.

Delia Duran e il desiderio di un figlio: “Non è facile”

In passato, Delia aveva raccontato che il suo ginecologo aveva imposto a lei e ad Alex Belli di fare sesso due volte a settimana, e non tutti i giorni come aveva suggerito l’esperto medico.

Per questo motivo, la coppia ha iniziato ad avere appuntamenti intimi due volte a settimana anziché tutti i giorni. Secondo Duran, troppo sesso non aiutava il concepimento. Per ovviare a questo problema, Alex e Delia hanno iniziato ad assumere integratori e vitamine. Al momento la coppia vuole avere un figlio in modo naturale, ma in futuro non si può escludere la possibilità di ricorrere alla fecondazione in vitro. “Ci stiamo provando da un anno” ha detto Delia Duran a Nuovo: “Non è facile perché abbiamo qualche difficoltà, ma per ora vorremmo che il lieto evento arrivasse in modo naturale.

Il desiderio di diventare mamma per me è sempre stato fortissimo”.

Delia Duran e l’attore e fotografo sono più che mai decisi ad avere un figlio Belli.

Pertanto, il matrimonio civile può aspettare: lo faranno, ha detto la soubrette, solo dopo la nascita di un bambino o di una bambina. La separazione tra Alex Belli e la sua ex moglie, la modella Katarina Raniakova, è già stata formalizzata.

I due sono stati legati dal 2013 al 2017: la collaborazione è terminata a causa delle frequenti infedeltà di Alex. In seguito, la marocchina Mila Suarez ha conquistato il cuore di Alex per circa un anno, poi è arrivata Delia.