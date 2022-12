Red Canzian operato d’urgenza, gli hanno aperto il torace: ha avuto un incidente, le sue condizioni

Momento molto difficile per Red Canzian: il celebre componente dei Pooh ha rischiato la vita per colpa di un banale incidente, che gli ha provocato una grave setticemia.

Red Canzian operato, situazione gravissima: si parla di setticemia

Red Canzian, a Il Corriere della Sera, ha spiegato in che dramma si è trovato nel corso del 2021. Dopo aver vissuto negli scorsi anni dei grossi problemi di salute, un piccolo e banale incidente nel fare lavori di falegnameria lo hanno portato a rischiare moltissimo. Lo ha spiegato lui: “Nel 2015, mi era scoppiata l’aorta; nel 2018, ho avuto un tumore al polmone: quelle erano vere malattie, stavolta è stata sfiga… Mi è entrata una scheggia di legno in una mano e ho preso un’infezione da stafilococco aureo.

Sono caduto per terra il giorno che iniziavano le prove di Casanova, non riuscivo a stare in piedi, ci ho messo un’ora per arrivare al divano e chiamare i soccorsi. Intanto, avevo febbre e visioni psichedeliche come se fossi drogato”.

Alla fine, quando è arrivato in ospedale, i medici sono stati costretti ad intervenire molto velocemente per scongiurare il peggio: “Mi hanno aperto di nuovo il torace, stavo andando in setticemia. Sono finito in rianimazione e, rispetto alle altre operazioni da cui mi ero svegliato lucido, stavo malissimo, vedevo fiori rossi scendere da pareti bianche.

Vedevo il parlottare preoccupato dei medici e mi dicevo: rimango così per tutta la vita”. Ora il percorso verso la guarigione è ancora lungo, ma Red Canzian sta di nuovo bene e non ha paura di quello che può succedere, neppure dopo aver visto la morte così da vicino: “Sono solo ancora più concentrato ad apprezzare il bello piuttosto che dissipare il tempo”.