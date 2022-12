Uomini e Donne, Federico Dainese fa una scelta improvvisa e sconvolge la sua corteggiatrice: gelo in studio

Le anticipazioni della puntata di Uomini e donne del 19 dicembre si concentrano poi sui protagonisti del trono over, in particolar modo su Riccardo Guarnieri. Il pugliese nelle puntate scorse era uscito con Gloria ma aveva affermato di voler interrompere la frequentazione con la donna con la quale non era scattata la scintilla. Secondo gli opinionisti Gianni Sperti e Tina Cipollari, Riccardo era ancora troppo legato al pensiero dell’ex storica Ida Platano, che da poco aveva lasciato lo studio di Maria De Filippi con Alessandro. Questa volta però Riccardo ha deciso di ritornare sui suoi passi, raggiungendo Gloria sotto casa sua.

Quest’ultima però non si è fatta trovare, sostenendo di avere altro da fare. Nessuna novità invece per Pinuccia, l’anziana signora che era stata cacciata dallo studio dalla padrona di casa nelle scorse puntate a causa del suo atteggiamento nei confronti di Alessandro.

Uomini e donne: Federico Dainese fa un passo falso, la corteggiatrice ci rimane male

Secondo le anticipazioni, nella puntata di Uomini e donne del 19 dicembre 2022 ci saranno delle importanti novità che riguarderanno alcuni protagonisti del programma di Maria De Filippi. Per prima cosa l’attenzione sarà puntata sul tronista Federico Dainese che è finalmente ritornato in studio dopo un periodo di assenza a causa del covid.

Il tronista ha portato in esterna Vincenza, corteggiatrice con la quale si è creato un feeling.

Tutto ciò però non ha fatto felice l’altra corteggiatrice di Federico, Elena, che ha discusso con il ragazzo a causa del suo comportamento. Per quanto riguarda gli altri due tronisti Lavinia e Federico Nicotera, non ci saranno particolari colpi di scena. Lavinia è ancora alle prese con i suoi due corteggiatori, Alessio Corvino e Alessio Campoli (già ex conoscenza di Uomini e donne perché corteggiata Angela Nasti).

Federico invece sarà ancora molto indeciso tra le due ragazze, Alice e Carola.