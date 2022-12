Chi l’ha visto, Federica Sciarelli rivela nuove ombre sulla morte di Liliana Resinovich: la situazione si sta ribaltando

Secondo le anticipazioni, nella puntata del 21 dicembre di Chi l’ha visto l’attenzione sarà ancora puntata sul giallo della scomparsa di Gaia, la ragazza che era sulla nave con tratta Genova-Palermo insieme al fratellino e di cui si sono perse le tracce. Ci sono ancora molti dubbi intorno alla scomparsa della ragazza che sembra sparita nel nulla senza lasciare alcun indizio. Anche i passeggeri e i membri del personale che erano sulla nave non sembrano aver visto nulla di strano. L’ipotesi di suicidio oggi è ancora molto forte: secondo gli inquirenti infatti al ragazza potrebbe essersi gettata in mare.

Tuttavia la famiglia di Gaia ha rifiutato categoricamente questa ipotesi sostenendo che la giovane ventenne non avrebbe avuto alcun motivo per compiere questo tremendo gesto. Nel programma di Federica Sciarelli inoltre saranno le consuete telefonate dei parenti di persone scomparsa che cercano disperatamente i loro cari.

Chi l’ha visto: anticipazioni della puntata del 21 dicembre 2022

Le anticipazioni della puntata del 21 dicembre 2022 di Chi l’ha visto vedono poi Federica Sciarelli concentrarsi ancora una volta sul caso di Liliana Resinovich. La donna, originaria di Trieste, era sparita circa un anno fa per poi essere ritrovata morta il 5 gennaio 2022.

Il suo corto è stato ritrovato nei pressi dell’ex Ospedale Psichiatrico di San Giovanni ma ancora oggi gli inquirenti non sanno chi potrebbe averla uccisa.

Secondo l’autopsia sul corpo della donna non ci sono segni di abusi o violenza sessuale, pertanto sarebbe deceduta per soffocamento causato da due sacchi di nylon. Sulla storia di Liliana ci sono ancora molte ombre e punti che non sono chiari. Proprio di questo si parlerà durante il programma, insieme alla conduttrice e al fratello della vittima (di nome Sergio) che si lascerà andare a una lunga intervista nella quale svelerà alcuni importanti particolari.