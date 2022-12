Luca Salatino lascia il GF Vip: non lo fa per Soraia, il grande malessere finora nascosto

Da settimane un abbandono di Luca Salatino era nell'aria: ora sappiamo che potrebbe accadere tra poche ore, ma che non sarà Soraia l'unico motivo per cui lo fa.

Luca Salatino è intenzionato a lasciare il Grande Fratello Vip, definitivamente! In un’intervista rilasciata a Davide Donadei, Nikita Pelizon e lui, l’ex tronista di Uomini e Donne ha dichiarato che non accetterà il prolungamento del reality show condotto da Alfonso Signorini. Ogni anno i concorrenti decidono se rimanere in gioco fino ad aprile o lasciare la famosa porta rossa di Cinecittà. A dispetto di molti, Luca Salatino sembra avere le idee molto definite visto che ha annunciato la sua partenza nei giorni scorsi.

Sono settimane che Luca Salatino ha continui momenti di sconforto rispetto alla lontananza dalla sua fidanzata, Soraia Allam Cerruti.

Circa un mese fa, la fidanzata Soraia era già andata al GF Vip, per poter aiutare Luca Salatino a stare meglio e convincerlo che rimanere al GF Vip sarebbe stato molto importante sia per lei che per il loro futuro insieme.

Luca Salatino, Soraia ma non solo: perché è il “momento sbagliato”

Nel parlare con Donadei e Nikita Pelizon, Salatino ha chiarito cosa lo stia portando a fare proprio questa scelta: “Se io faccio altri due mesi da morto è peggio. Mi peggioro l’immagine anche, E mi manca lei troppo. E poi forse era il momento sbagliato per questa avventura.

Se io facevo un anno con lei, lavoricchiavo sui social, era diverso. Stiamo da poco insieme ed è strano. Prima a Uomini e Donne, il corteggiamento è tutto, poi la scelta e subito dopo il GF Vip. Poi veniamo da anni di Covid, qui i mesi chiuso pesano. No non ce la faccio più. Inutile restare e peggiorare tutto.”

Ovviamente i suoi compagni di avventura hanno detto più volte che dovrebbe cercare di resistere, ma lui ha insistito: “Tu mi dici che devo cercare di resistere, ma no. Meglio dei mesi fatti bene che esagerare e farlo male. Allungare senza volerlo non mi piace. Ma loro lo sanno che io esco.

Esco anche per Soraia, è vero, ma non solo lei. Ho un pensiero costante e non si leva. Ho resistito, adesso basta. Ho capito che sto facendo questo come lavoro per il nostro futuro, non sono scemo. Però sono 100 giorni che sono qui dentro. La fine è arrivata e la vita è fatta di scelte”.

Si attende ora che Luca faccia una scelta ufficiale e la comunichi al GF Vip.