Uomini e Donne, sorpresa in studio per Gemma Galgani: la Dama torinese felicissima, non si trattiene

Secondo le anticipazioni, nella puntata di Uomini e donne del 20 dicembre 2022 ci saranno delle novità che riguarderanno soprattutto il trono over. Si partirà ancora una volta da Riccardo Guarnieri, ex fidanzato di Ida Platano, che aveva fatto dei passi indietro con la dama Gloria per poi cambiare decisione. Questo comportamento del cavaliere pugliese non è piaciuto alla donna che quindi ha deciso di interrompere definitivamente la loro conoscenza. Nello studio di Maria De Filippi l’attenzione sarà puntata anche su Biagio Di Maro, interessato alla dama Paola. L’uomo si lascerà andare a gesti e parole molto forti nei confronti della donna che però si dirà non interessata a ricambiare i suoi sentimenti.

Nella questione interverrà anche Gemma Galgani, uno dei volti noti del programma ormai da anni, insieme al cavaliere Mario. La donna torinese poi conoscerà anche un nuovo pretendente, un uomo di 52 anni e dunque molto più giovane di lei. Questo provocherà numerose discussioni in studio, soprattutto da parte dell’opinionista Tina Cipollari.

Uomini e donne: anticipazioni della puntata del 20 dicembre 2022

Le anticipazioni di Uomini e donne della puntata del 20 dicembre vedono poi la padrona di casa Maria De Filippi fare un discorso molto importante a Mario, cavaliere del trono over.

La conduttrice infatti farà riflettere l’uomo sul rapporto tra lui e Gemma Galgani, utilizzando parole dure che lo porteranno a pensare di abbandonare il programma.

Per quanto riguarda il trono classico invece, ci saranno ancora una volta delle discussioni tra Lavinia e I suoi corteggiatori, Alessio Campoli e Alessio Corvino. La ragazza non si fida ancora dei due giovani e al momento non sembra essere ancora vicina alla scelta. Anche il tronista Federico Nicotera non avrà ancora le idee chiare sulle sue due corteggiatrici Carola e Alice, con le quali sta intraprendendo una lunga conoscenza ormai da mesi.