Antonino Spinalbese, la confessione sulla figlia fa paura: “È stata intubata”

Antonino Spinalbese, che -inaspettatamente, visto che si parla da settimane del suo possibile abbandono per motivi fisici- è ancora nella Casa del GF Vip ed è totalmente immerso nelle sue dinamiche, si è lasciato andare ad alcune confidenze sulla figlia Luna Marì, parlando così indirettamente di Belen Rodriguez. Alcune sue frasi hanno sconvolto il suo pubblico.

Antonino Spinalbese parla della figlia: “Sono rovinato”

Lasciare una figlia così piccola a casa e affrontare così tanti mesi senza vederla né sentirla è difficile ed è dunque ovvio che Spinalbese ogni tanto abbia dei momenti di sconforto e pensi alla figlia con nostalgia: “Non vedo l’ora di rivederla, mi manca terribilmente.

Ormai ha un anno e sei mesi. La figlia femmina, assumerò delle guardie del corpo in futuro. Se prende dalla madre… e poi è bionda con gli occhi azzurri, sarò rovinato tutta la vita. Non lo dico perché è nostra figlia, ma è bellissima. Gli occhi azzurri li ha presi da una mia nonna. Poi anche la mia ex compagna mi ha detto che ha dei parenti alla lontana con lo stesso colore. Si tratta di un azzurro chiarissimo. Vederla così bionda con gli occhi azzurri è stato una cosa meravigliosa”.

Parlando con i compagni ha anche ricordato un momento molto difficile, quello della nascita della piccola Luna Marì: “Appena è nata l’hanno subito intubata.

La sera della nascita c’erano gli europei. Io ero nella clinica e avevo il computer per vedere la partita. Poi è arrivata da me la dottoressa e mi fa ‘ci siamo’. Io nemmeno realizzavo, ma sai noi maschi capiamo tutto dopo, quando sono già nati, le donne invece realizzano prima, per tutti i nove mesi di gravidanza”.

Spinalbese si è anche lasciato andare ai ricordi dei primi tempi, con una serie di ricordi sui suoi primi tempi da padre: “La vita ti cambia quando sei padre.

Fuori da qui sono sempre con lei. All’inizio non puoi mollarli mai. Ti fai la doccia e la porti dietro, ti lavi i denti e lo fai con lei in braccio. Io avevo sempre la schiena a pezzi. Se me la portano qui dentro per una sorpresa? Qui non potrebbe mai venire. In tv non si può, ma non vorrei nemmeno. Ma anche fosse mi farei squalificare. Dovessi vederla piangere io correrei da lei”.