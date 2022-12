Uomini e Donne, momento di fuoco per Lavinia Mauro: attimi di passione con un corteggiatore, pubblico emozionato

Secondo le anticipazioni nella puntata di Uomini e donne del 21 dicembre ci saranno delle novità importanti che riguarderanno sia il trono over sia quello classico. Tra i protagonisti del programma di Maria De Filippi l’attenzione sarà puntata su Lavinia, la bella tronista che sta frequentando i corteggiatori Alessio Campoli e Alessio Corvino.

Lavinia Mauro, momento coinvolgente per la tronista

Con quest’ultimo nelle scorse puntate Lavinia aveva vissuto un’esterna molto emozionante in cui entrambi si sono lasciati andare a forti emozioni. Proprio per questa ragione la tronista aveva deciso di non portare in esterna Alessio Campoli (già conosciuto nello studio di Uomini e donne per aver corteggiato in passato Angela Nasti) in modo tale da non sciupare un bel momento vissuto con il corteggiatore casertano.

Naturalmente ciò non è stato accolto di buon grado dal corteggiatore romano che ha visto l’atteggiamento di Lavinia poco rispettoso nei suoi confronti. Tra i due quindi sono nate delle forti discussioni che hanno messo a dura prova la tronista.

Uomini e donne: cosa accadrà nella puntata del 21 dicembre 2022

Le anticipazioni della puntata del 21 dicembre di Uomini e donne vedono ancora una volta Gemma Galgani alle prese con il cavaliere Mario.

Quest’ultimo non si era comportato bene nei confronti della donna e proprio per questa ragione ha deciso di scriverle una lettera scusandosi per il suo comportamento.

Tuttavia la dama torinese non si è lasciata convincere ed è rimasta sulle proprie convinzioni. Un’altra accesa discussione ci sarà poi per un’ulteriore coppia conosciuta del trono over, quella formata da Luca e Antonella Perini. I due siederanno al centro dello studio di Maria De Filippi e saranno invitati dalla padrona di casa a parlare della loro storia. Dopo un periodo di breve pace, sembra che la coppia abbia attraversato una crisi e parlerà davanti a tutti dei problemi che hanno portato a litigare Luca e Antonella.