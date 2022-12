Paola Caruso: “È successa una disgrazia a mio figlio”, il piccolo in terapia e lei disperata, “cose gravissime”

Paola Caruso è tornata sui social dopo un lungo periodo di assenza ed ha spiegato cosa sta succedendo in questo momento della sua vita. Purtroppo, l’assenza dalla vita pubblica è dovuta ad un motivo molto serio. Il figlio Michele non starebbe affatto bene, tanto che la donna ha parlato di “disgrazia” e “cose gravissime”.

Paola Caruso, il figlio Michele sotto accertamenti, tutti i dettagli

Paola Caruso è apparsa in video struccata e decisamente provata dagli eventi. In un video piuttosto lungo pubblicato nelle stories, ha spiegato che mentre si trovava a Sharm El-Sheikh con il figlio ed il compagno, il bambino si sarebbe sentito molto male, tanto da costringerli ad un rientro d’urgenza in Italia.

“Non sto più pubblicando sui miei social per una ragione molto importante: eravamo a Sharm con mio figlio e siamo dovuti rientrare in Italia d’urgenza per una disgrazia che è successa a Michele” ha spiegato l’ex Bonas di Avanti un altro. Poi, ha aggiunto: “È un mese che facciamo accertamenti e terapia e faremo molta terapia per tanto tempo. Ringrazio tutti quelli che mi hanno scritto perché sono sparita.

È un periodo molto delicato per me e mio figlio. Per ora non me la sento di dire di più anche perché ci sono delle azioni in corso, sono successe delle cose gravissime”.

Non abbiamo, al momento, altre informazioni su quanto stia accadendo al piccolo Michele, che ha 4 anni ed è nato dalla relazione della Caruso con Francesco Caserta. La donna aveva scoperto di essere incinta mentre stava partecipando a Pechino Express, in coppia con Tommaso Zorzi.