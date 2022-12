Uomini e Donne, puntata imperdibile: un tronista lascia il programma, cosa è successo in puntata

Secondo le anticipazioni, nella puntata di Uomini e donne del 22 dicembre ci saranno molte novità che riguarderanno soprattutto il trono over. Per prima cosa si inizierà con Biagio che ha tentanto un approccio con la dama Paola. Il cavaliere, dopo averle regalato una rosa insieme a una bottiglia, si è dovuto rassegnare al fatto che la donna non prova interesse per lui. Per quanto riguarda la dama Cristina invece, nello studio di Maria De Filippi si è presentato un nuovo corteggiatore che però è stato rimandato a casa dalla donna. Quest’ultima infatti ha ammesso di avere ancora un profondo interesse per Armando Incarnato e quindi di non voler cominciare nessun’altra nuova conoscenza.

Tuttavia Armando dal canto suo non si sente pronto a frequentare la donna poiché in passato è rimasto profondamente deluso dai suoi atteggiamenti. Il cavaliere inoltre sarà al centro di un’accesa discussione che coinvolgerà anche Luca. Tra i due ci sarà uno scontro a causa della dama Antonella, per la quale entrambi provano interesse.

Uomini e donne: cosa accadrà nella puntata del 22 dicembre 2022

Nella puntata del 22 dicembre di Uomini e donne, le anticipazioni vedono poi ancora al centro dell’attenzione il cavaliere pugliese Riccardo Guarnieri.

Quest’ultimo infatti non ha ancora preso una decisione e avrà forti discussioni sia con Gloria sia con Roberta.

Anche gli opinionisti Gianni Sperti e Tina Cipollari criticheranno aspramente l’uomo a causa del suo atteggiamento ambiguo. Per quanto riguarda il trono classico invece ci sarà il ritorno del tronista Federico Dainese, mancato dallo studio di Maria De Filippi per alcune puntate dopo aver contratto il covid. Il ragazzo ha continuato la sua frequentazione con le corteggiatrici, portandole ancora una volta in esterna. Anche Federico Nicotera e Lavinia, gli altri due tronisti del programma, avranno modo di conoscere meglio i loro pretendenti per poi arrivare a un’eventuale scelta.