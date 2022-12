Ballando con le Stelle, rivelazione a poche ore della finale: cosa accadrà ai ripescati nella gara

Ballando con le Stelle si sta avvicinando con passi spediti alla finale della sua diciassettesima edizione. Il noto talent show incentrato sulla danza e proposto da Rai 1 è pronto a dare le ultime emozioni al proprio pubblico affezionato. Non resta altro da fare che scoprire ulteriori dettagli sulla serata tanto attesa, cercando di sapere chi sia il favorito della trasmissione condotta da Milly Carlucci.

Chi vincerà Ballando con le Stelle 2022

Diamo un’occhiata ai papabili per la vittoria di Ballando con le Stelle. La coppia grande favorita sembra quella formata da Ema Stokholma e Angelo Madonia, protagonista di una storia d’amore.

I due hanno conseguito il miglior punteggio nella prima parte della finale e sono seguiti da Alessandro Egger e Tove Villfor. Era molto quotato anche Gabriel Garko, che però ha subito un infortunio al braccio e sembra in notevole difficoltà. Ad ogni modo, ci sarà da divertirsi in compagnia di coppie collaudate, pronte a mettere in mostra ancora una volta tutto il loro talento.

Come si voterà in occasione della finalissima

La serata conclusiva di Ballando con le Stelle partirà con il riepilogo della classifica della prima parte della finale, che vedeva in testa proprio la coppia Stockholma/Madonia davanti a Egger/Villfor e al duo formato da Alex Di Giorgio e Moreno Porcu.

Quarti Gabriel Garko e Giada Lini, seguiti dalle coppie guidate da Rosanna Banfi e Iva Zanicchi. Ci saranno anche i ripescati Luisella Costamagna e Pasquale La Rocca, che avranno la chance di recuperare terreno grazie ai voti della giuria. I primi tre andranno all’ultimo atto per decretare la coppia vincitrice.

Gli altri eventi di una finale tanto attesa

Cosa altro succederà in occasione della finale di Ballando con le Stelle. Di sicuro Selvaggia Lucarelli, Ivan Zazzaroni e gli altri giurati saranno protagonisti della serata.

Inoltre, sarà ospite Riccardo Cocciante in qualità di ballerino per una notte, oltre che per esibirsi in alcuni suoi grandi successi. Non resta altro da fare che attendere fino a venerdì 23 dicembre per saperne di più in merito a una serata ricca di sorprese. La scelta di anticipare la trasmissione al venerdì anziché al sabato è dovuta alla concomitanza con la Vigilia di Natale e con gli eventi che la contraddistinguono.