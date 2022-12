Fabio Rovazzi: che fine ha fatto il cantante e influencer di “Andiamo a Comandare”

Nel corso degli ultimi anni, Fabio Rovazzi si è affermato come uno dei volti noti del mondo dello spettacolo. Il cantante e influencer originario di Milano è diventato famoso nel 2016 grazie al brano goliardico Andiamo a comandare, prima di ripetersi grazie ad altre canzoni sempre dal tono scanzonato e con collaborazioni eccellenti. Ecco che […]

Nel corso degli ultimi anni, Fabio Rovazzi si è affermato come uno dei volti noti del mondo dello spettacolo. Il cantante e influencer originario di Milano è diventato famoso nel 2016 grazie al brano goliardico Andiamo a comandare, prima di ripetersi grazie ad altre canzoni sempre dal tono scanzonato e con collaborazioni eccellenti. Ecco che fine ha fatto questo personaggio e cosa fa oggi, con un occhio attento rivolto alla sua situazione sentimentale.

Fabio Rovazzi, un’ascesa fulminante

Come già detto in precedenza, Fabio Rovazzi è apparso nell’ambito dello showbiz quasi da un momento all’altro, come un fulmine a ciel sereno.

Dopo aver portato avanti una notevole attività tra i social network, ha contribuito alla realizzazione di video musicali e ha raggiunto il grande successo grazie ad Andiamo a comandare. Il singolo viene certificato disco di platino ed è solo l’inizio di un’ascesa fulminante, con altri singoli come Volare con Gianni Morandi, Faccio quello che voglio con Emma, Nek e Al Bano e Senza pensieri con Loredana Bertè e J-Ax. Inoltre, è protagonista del film Il vegetale.

Cosa fa oggi Fabio Rovazzi

A dire la verità, in tempi recenti, Fabio Rovazzi sembra essere rimasto maggiormente dietro le quinte.

Il personaggio televisivo non ha proposto alcun singolo durante l’ultima estate. Ad ogni modo, è stato ospite all’edizione 2022 del Festival di Sanremo, condotta e gestita da Amadeus.

Inoltre, ha fatto una sua apparizione nel film Con chi viaggi, diretto dalla coppia di registi denominata YouNuts!.

La storia d’amore finita con Karen Kokeshi

Al contempo, Fabio Rovazzi si è reso protagonista di una vera e propria epopea sentimentale. Infatti, ha vissuto una storia d’amore con l’influencer Rebecca Casiraghi, conosciuta con lo pseudonimo di Karen Kokeshi. Sono stati insieme per 3 anni e hanno anche convissuto, prima di lasciarsi nello scorso mese di marzo a causa di alcune divergenze professionali.