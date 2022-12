Federica Pellegrini, litigata furiosa con Matteo Giunta: la campionessa ha perso la pazienza e gli ha urlato contro

Federica Pellegrini ha raccontato di aver litigato atrocemente con il marito Matteo Giunta per un motivo molto preciso, ed ha anche raccontato le motivazioni di lui.

Federica Pellegrini e Matteo Giunta sono convolati a giuste nozze il 27 agosto. La loro storia d’amore sta andando avanti a gonfie vele, soprattutto dopo il ritiro della campionessa di nuoto. La coppia ha preso parte al Festival di Venezia e sfilato sul celebre red carpet. Dopo oltre vent’anni di carriera, Federica si è resa conto che il suo corpo dovesse fermarsi, rendendosi conto che non sarebbe mai tornata forte come un tempo.

Il sogno perenne di sposarsi

Nel corso della sua vita, Federica Pellegrini ha avuto spesso il desiderio di sposarsi. Ha sempre avuto l’idea di indossare il classico abito bianco, ma stava quasi per lasciar perdere.

Tutto è cambiato circa quattro anni fa quando si è fidanzata con Matteo Giunta, che in precedenza era stato anche il suo preparatore atletico e allenatore. Lei ha dichiarato di essere molto istintiva, capace di compensare la riflessività del suo amato.

La gelosia secondo Federica Pellegrini

Allo stesso tempo, la Divina ha affermato quanto fosse difficile litigare con Matteo grazie al suo buon carattere. Tuttavia, non sono mancate le arrabbiature nei suoi riguardi a causa di una scarsa attenzione. Federica non è mai stata abituata a stare con persone non gelose, mentre lei lo è sempre stata, forse anche dopo le vicende precedenti.

La nuotatrice ha subito anche vari tradimenti e inizialmente aveva anche perdonato.

Quindi, a poco a poco, si era resa conto che quella fosse la scelta sbagliata.

Un amore sempre più forte

Nel corso degli anni, l’amore tra Federica Pellegrini e Matteo Giunta si è rinsaldato. Lei lo ha considerato un uomo molto interessante e intelligente, senza lasciare in secondo piano l’aspetto fisico. Entrambi sono abituati a vivere scalzi e in costume, pronti a partire da un momento all’altro e con la massima improvvisazione.

Non a caso, inizialmente volevano sposarsi sulla spiaggia con un bagno conclusivo, ma alla fine la tradizione ha vinto: cerimonia e abito bianco.