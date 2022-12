Irama, chi è l’ex fidanzata Victoria e perché i due si sono lasciati: il curioso retroscena sulla rottura

Irama è uno degli artisti più eclettici del panorama musicale italiano. Nel corso degli anni, il cantautore originario di Carrara ha vissuto numerose storie d’amore, venendo spesso tenuto in seria considerazione dai paparazzi. La più recente riguarda la relazione con la bella Victoria Stella Doritou. Scopriamo insieme chi è e per quali ragioni la loro storia è finita.

Chi è Victoria Doritou

Non si sa molto in merito alla vita quotidiana di Victoria Doritou. Ad ogni modo, lei è un’influencer nata nel 1997 e proveniente dall’isola di Cipro. Dopo aver scelto di studiare in Ungheria, aveva iniziato a farsi vedere sul web grazie a un rapporto sentimentale con un ex concorrente del Grande Fratello Vip, Andrea Zelletta.

Nel frattempo, l’avvenente ed esotica ragazza è diventata un volto noto anche grazie alle sue attività da modella e ballerina, con una certa inclinazione verso la professione di stilista.

Come è nata la storia d’amore tra Irama e Victoria

In occasione della fashion week di Parigi del 2019, Victoria Doritou aveva casualmente incrociato per la prima volta Filippo Maria Fanti, meglio conosciuto con lo pseudonimo di Irama. I due si erano subito piaciuti ed erano andati insieme a cena, vivendo una storia d’amore da favola.

Il loro rapporto andava a gonfie vele e la coppia aveva rapidamente deciso di convivere.

Tuttavia, nel corso dell’ultima estate, qualcosa sembra essere andato storto.

Un rapporto sentimentale finito dopo tre anni

Infatti, nello scorso mese d’agosto, Irama e Victoria si sono lasciati. Ciò sarebbe accaduto in seguito a un’estate durante la quale non si erano praticamente visti: lei era stata a Cipro con le persone più care, mentre lui stava lavorando a Miami. Il loro amore non è riuscito a resistere alla disatnza, nonostante avessero formato una coppia molto affiatata fin dal primo sguardo.

Dopo vicende alterne, ognuno è andato per la sua strada.