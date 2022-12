Natale a Gerusalemme, Il Volo porta il Natale in televisione: appuntamento imperdibile, sarà bellissimo

Tutto è pronto per Natale a Gerusalemme, la trasmissione con la quale Canale 5 ha scelto di festeggiare in occasione della serata della Vigilia di Natale. Protagonista assoluto sarà il trio canoro de Il Volo, diventato famoso in tutto il mondo grazie a tre voci straordinarie e alla capacità di cantare ogni tipologia di brano. Scopriamo insieme quali saranno i tratti salienti di Natale a Gerusalemme.

Cosa sarà Natale a Gerusalemme

Come già detto in precedenza, Natale a Gerusalemme sarà contraddistinto dalla presenza de Il Volo. Il programma è stato registrato nelle scorse giornate e può essere considerato come un vero e proprio evento, sul quale Mediaset non ha nascosto di puntare molto.

Durante la serata, il trio formato da Ignazio Boschetto, Piero Barone e Gianluca Ginoble canterà alcuni dei brani natalizi più famosi a livello globale. Il palco è stato allestito nei pressi di Gerusalemme e vedrà la partecipazione anche dell’Orchestra Filarmonica della Franciacorta. Un appuntamento davvero da non perdere per gli appassionati dei tre vincitori del Festival di Sanremo 2015 e per chi ama la musica di qualità a carattere generale.

Una cornice davvero suggestiva

La scelta di organizzare il concerto-evento a Gerusalemme non è stata assolutamente presa a caso.

Infatti, l’area è nota anche con il nome di Terra Santa ed è lo sfondo ideale per ricordare la nascita di Gesù Bambino. La cornice si rivela senz’altro suggestiva per il pubblico presente in loco e da casa, con l’opportunità accedere a un effetto visivo in grado di lasciare a bocca aperta.

Il messaggio de Il Volo in vista del concerto

Nel frattempo, sul loro profilo di Instagram, Il Volo ha pubblicato un messaggio nel quale ha rivolto un caro saluto al proprio affezionato pubblico. I tre ragazzi hanno dichiarato di essere molto felici di poter trascorrere una Vigilia di Natale insieme alla gente, dando appuntamento per la Vigilia di Natale.

In occasione della serata, il trio canterà anche la versione rivisitata di Happy Xmas (War is over).