Natale in tv, tutti i film delle feste che andranno in onda tra la Vigilia e Santo Stefano

Quali sono i film di Natale che saranno trasmessi in televisione per quanto riguarda la fine del 2022 e l’inizio del 2023. Dal 25 dicembre fino al giorno dell’Epifania, Rai, Mediaset e Sky riserveranno numerose sorprese ai loro telespettatori più affezionati. Diamo un’occhiata ai programmi da non perdere, alcuni dei quali sono diventati autentici classici per questo periodo dell’anno.

Prima di Natale

Partiamo dalle giornate collegate a Natale e Santo Stefano. Il 22 dicembre, la prima serata di Italia 1 sarà dedicata a Endless, seguito da Storia d’inverno. Sky Cinema Christmas proporrà nel pomeriggio Un Natale al Sud, A Christmas Kiss – Un Natale al bacio e La Befana vien di notte.

Non mancherà il classico appuntamento notturno con Fantaghirò su Canale 5. Il 23, spiccano Mamma, ho perso l’aereo su Italia 1, Natale a 5 Stelle su Canale 5 e Prossima fermata: Natale su Rai 2. Nella Vigilia, sarà la volta dell’immancabile Una poltrona per due con Eddie Murphy, come sempre su Italia 1. Rai 1 ricorderà Gigi Proietti con Io sono Babbo Natale, mentre Rai 2 punterà su Non ti presento i miei.

Natale e Santo Stefano

Nel giorno di Natale, Italia 1 dedicherà quasi tutta la programmazione alle festività, da Balto 2 a Fred Claus, da Elf a Miracolo nella 34esima strada, concludendo con Jack Frost.

Rai 2 incentrerà la prima serata su Natale a Castle Hart, mentre Il Grinch sarà proposto da Sky Cinema Christmas. Dando un’occhiata a Santo Stefano, da non perdere su Rai 1 in prima serata La bella e la bestia, seguito da Rai 2 con Una famiglia sotto l’albero. Sky Cinema Uno punterà su Animali Fantastici – I segreti di Silente e Italia 1 su vari titoli, come Balto e Polar Express.

Dal 27 a dopo Capodanno

Ovviamente, il periodo natalizio vedrà la presenza di numerosi altri titoli. Da Aladdin su Rai 1 il 27 a L’attimo fuggente su Italia 1 il 28, proseguendo con il 30 e Christmas a Dollywood (Canale 5) e Space Jam (Italia 1), ci sarà da divertirsi in famiglia.

Nella notte di Capodanno, su Italia 1 non può mancare Mrs. Doubtfire – Mammo per sempre, seguito da Animal House. Il 1° gennaio, Sky Cinema Uno proporrà Jurassic World – Il dominio. I palinsesti successivi non sono ancora sicuri, ma Rai 3 proporrà i due film di Sister Act il 3 e il 4 gennaio e Sky Cinema Uno si dedicherà a Minions 2 – Come Gru diventa cattivissimo, nel giorno dell’Epifania.