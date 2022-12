Oroscopo di Paolo Fox del weekend del 24-25 dicembre 2022: tutti i segni e le previsioni

Paolo Fox prevede un Natale pieno di sorprese per molte persone: saranno diversi i segni zodiacali che stanno per godersi un Natale coi fiocchi.

Ecco le previsioni per il weekend del 24 e 25 dicembre 2022 elaborate da Paolo Fox con l’oroscopo di tutti i 12 segni zodiacali.

Oroscopo Ariete

Per i nati nel segno dell’Ariete questo fine settimana non risulterà facile dal punto di vista sentimentale, specialmente la domenica di Natale, mentre il sabato potrà essere migliore grazie alla Luna presente nel segno. Per il lavoro la presenza di Giove aiuta a fare progetti.

Oroscopo Toro

In amore i nati nel Toro avranno un sabato con alcuni problemi a causa dell’opposizione della Luna, con miglioramenti nel giorno di Natale. Per il lavoro la posizione di Saturno, Marte e Giove porta a momenti favorevoli.

Oroscopo Gemelli

Weekend discreto per i Gemelli nell’ambito sentimentale, in particolare il giorno di Natale quando la Luna è in trigono, In ambito lavorativo si deve cercare di prendere al volo le opportunità che capitano.

Oroscopo Cancro

Le relazioni amorose in questo fine settimana sono rese faticose da Venere, per cui i single devono riuscire a dare la giusta impressione delle loro doti. In ambito lavorativo per non uscire dai binari i nati nel segno possono contare su Mercurio.

Oroscopo Leone

Per i nati nel segno il fine settimana sarà caratterizzato da sentimenti emozionanti grazie a Venere.

In ambito lavorativo è necessario cercare di essere produttivi, ma senza esagerare con la fretta.

Oroscopo Vergine

L’oroscopo dei nati nel segno indica un weekend altalenante in amore con l’umore che potrebbe risentire dell’influenza della Luna che si trova in opposizione. In ambito lavorativo i nati nella Vergine potranno contare sull’aiuto di Mercurio che favorisce la concentrazione.

Oroscopo Bilancia

Per i nati nella Bilancia sarà un fine settimana molto gradevole in amore con la posizione di Venere che favorisce il romanticismo. Attenzione all’opposizione di Giove per quanto riguarda il lavoro.

Oroscopo Scorpione

Periodo stabile dal punto di vista sentimentale per i nati nello Scorpione con una buona intesa con il partner. Anche in ambito lavorativo le cose stanno andando in modo positivo, ma bisogna sempre cercare di fare di più.

Oroscopo Sagittario

Ottimo weekend per i nati nel segno dal punto di vista sentimentale, in particolare nella giornata di sabato, mentre in ambito lavorativo bisogna fare attenzione a non prendere troppi rischi.

Oroscopo Capricorno

In amore in questo fine settimana potrebbero verificarsi dei nervosismi, seppure la presenza della Luna sarà favorevole nella giornata di domenica.

Nel lavoro arriveranno delle nuove idee portate da Mercurio ma bisogna fare attenzione a scegliere quelle adatte.

Oroscopo Acquario

I nati nell’Acquario avranno un eccellente fine settimana in amore e per i single ci saranno delle nuove conoscenze. In ambito lavorativo arriverà presto il riconoscimento dell’impegno messo in campo.

Oroscopo Pesci

Nel weekend il cielo sarà discreto in amore e i nati nel segno potranno approfittare al meglio della giornata di domenica. In ambito lavorativo attenzione alle spese ed agli investimenti, che potrebbero essere modificati.