Oroscopo di Paolo Fox della settimana dal 26 dicembre al 1 gennaio 2022: il Cancro va nel panico

Vediamo insieme le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox per la settimana dal 26 dicembre all’1 gennaio, ultima del 2022, con i consigli per tutti i segni zodiacali sia per l’amore che per il lavoro.

Oroscopo Ariete

I nati nell’Ariete in questa settimana avranno a disposizione molte occasioni in campo sentimentale per cui sarà necessario tenere occhi e orecchi ben aperti. Per quanto riguarda il lavoro lo stress potrebbe portare i nati nel segno ad avere bisogno di alcuni giorni di riposo.

Oroscopo Toro

Relax abbinato alla positività sono i segni distintivi di questa settimana per i nati nel Toro, che avranno buoni risultati sia nell’ambito del lavoro che dell’amore, grazie anche alla fiducia nelle proprie capacità.

Oroscopo Gemelli

Nel calendario settimanale dei Gemelli ci sono troppe scadenze e questo potrebbe portare a chiedere aiuto nell’ambito lavorativo. Per quanto riguarda l’aspetto sentimentale le cose andranno migliorando con il passare dei giorni.

Oroscopo Cancro

Per i nati nel Cancro questa settimana porterà molte sfide che potrebbero rovinare il clima di festa ma l’importante, sia in ambito sentimentale che amoroso si deve evitare il panico e gestire le varie situazioni con prudenza.

Oroscopo Leone

Per i nati nel Leone la prossima settimana propone giorni complicati e che potrebbero irritare. I problemi devono essere affrontati con coraggio e sarà possibile contare sull’aiuto degli astri.

Oroscopo Vergine

L’ultima settimana del 2022 porta il sorriso per i nati nella Vergine sia nel campo sentimentale che in quello lavorativo. Un trend positivo che, specialmente per gli affari amorosi, continuerà nel 2023.

Oroscopo Bilancia

Per i nati nella Bilancia non ci saranno molte preoccupazioni e si potranno godere le feste. A fine anno potrebbero arrivare notizie inaspettate che devono essere lasciate scorrere senza farsi sconvolgere.

Oroscopo Scorpione

Per i nati nel segno l’ultima settimana dell’anno avrà un andamento altalenante specialmente in ambito lavorativo dove tutto sembra andare al contrario. Per fortuna grazie al supporto della famiglia si potranno superare i problemi.

Oroscopo Sagittario

Prospettive amorose ottimistiche in questa settimana per i nati nel Sagittario, specialmente per le coppie stabili ma anche per i single.

Nell’ambito del lavoro situazione meno fluida con la possibilità di commettere qualche errore.

Oroscopo Capricorno

Per i nati nel segno la chiusura del 2022 sarà abbastanza negativa con diverse delusioni amorose e situazioni che potrebbero rivelarsi irritanti. Per questo è necessario restare calmi e concentrati evitando di lasciarsi trascinare dalla collera.

Oroscopo Acquario

Per i nati nell’Acquario la settimana propone diversi alti e bassi con diverse persone che potrebbero causare dei nervosismi in campo lavorativo, per cui è necessario soprassedere. In amore si deve cercare di sfruttare i giorni liberi per fare cose piacevoli.

Oroscopo Pesci

Per i nati nel segno l’anno si chiude con la possibilità di godersi le feste e con ritorni di fiamma verso il partner. Nel lavoro sarà una settimana di calma dopo lo stress del periodo precedente. Buona la posizione della Luna.